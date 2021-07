Il Gruppo Infioratori della Pro Loco di Fucecchio è stato protagonista nei giorni scorsi a Scarperia in occasione della Giornata nazionale delle Pro Loco d’Italia. Il gruppo fucecchiese guidato da Francesco Dei, presidente della Pro loco di Fucecchio, in collaborazione con gli infioratori di Scarperia, si è cimentato nella realizzazione di alcuni quadri floreali tra i quali quello raffigurante l’evento nazionale e quello del Comune di Fucecchio.

All’iniziativa, le cui immagini sono state diffuse anche da alcune tv regionali, hanno preso parte anche i sindaci di Fucecchio, Alessio Spinelli, e di Scarperia e San Piero, Federico Ignesti. In rappresentanza di Unpli – Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia – erano presenti il presidente regionale Mauro Giannarelli e il presidente provinciale Luca Parrini. Per il Comune di Fucecchio invece sono intervenute alla cerimonia anche le consigliere comunali Antonella Gorgerino – delegata all’Infiorata – e Sabrina Mazzei.

La partecipazione alla Giornata Nazionale, condivisa con la Pro Loco di Scarperia, conferma il grande impegno della Pro Loco di Fucecchio che, oltre alle tante attività svolte sul territorio comunale, continua a portare l’arte delle realizzazioni floreali in giro per l’Italia. Il prossimo appuntamento, in questo senso, sarà a fine mese a Pistoia.

“E’ molto importante che le amministrazioni comunali si dimostrino vicine alle Pro Loco – ha dichiarato il sindaco Spinelli – perché sono associazioni che hanno un ruolo che può rivelarsi decisivo nella promozione del territorio. Hanno le capacità di mettere in evidenza le bellezze dei piccoli borghi che negli ultimi anni, complice la pandemia, hanno assunto un’importanza ancora maggiore. A Fucecchio la collaborazione tra, Comune e Pro Loco è quotidiana tanto che sta portando anche alla nascita di un ufficio turistico nel centro cittadino”.