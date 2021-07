Miglior club e miglior socio della zona: è un doppio premio per Round Table 76 San Miniato Fucecchio che nei giorni scorsi ha ottenuto i riconoscimenti della Round Table quinta zona.

Durante l’evento è stato premiato come miglior club per l’anno con il titolo di Tavola dell’ anno della V zona 2020-2021 la Round Table 76 San Miniato Fucecchio, per l’impegno e gli obiettivi raggiunti in questa annata. Successivamente è stato premiato come miglior socio per l’anno con il titolo di Tabler dell’anno di V Zona 2020-2021 Gianluca Centola, presidente incoming della Round Table 76 San Miniato Fucecchio, per l’impegno e la dedizione messa in campo negli ideali dell’associazione.

“È un grande onore ricevere questo premio – ha detto Gianluca Centola -, questo riconoscimento lo dedico a tutti i soci della Round Table 76 San Miniato Fucecchio e a mia moglie Elisa Morini senza il loro supporto non avrei mai raggiunto tali risultati”.