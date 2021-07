A Castelfranco il diario scolastico lo fornisce la scuola: la collaborazione con il Rotary e un’azienda

Un progetto messo in piedi in poco tempo, semplice, ma significativo: per il prossimo anno scolastico, quello 2021-2022 che inizierà a settembre, sarà consegnato gratuitamente in tutte le scuole di Castelfranco di Sotto il diario scolastico agli alunni e alle alunne.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione dell’istituto comprensivo Leonardo da Vinci con il Rotary Club di Castelfranco Valdarno inferiore, rappresentato dal presidente Claudio Bartali, e dal supporto di una ditta di Santa Croce sull’Arno che ha accolto la proposta e finanziato completamente l’acquisto dei diari. Diari che saranno consegnati durante i primi giorni dopo il rientro in classe nelle scuole di Orentano e Castelfranco, a partire dalla classe seconda della scuola primaria fino alla terza della secondaria.

L’agenda dove gli studenti appunteranno la lezione per casa e gli avvisi sarà corredata da una sezione relativa alle giustificazioni che potrà essere utilizzata senza ricorrere ad altri mezzi.

“È un contributo che, soprattutto in un momento come questo, mi sono sentito di promuovere – ha detto il dirigente scolastico Sandro Sodini – ed è, cosa più importante, un gesto simbolico per significare quanto l‘alleanza fra la scuola, famiglia e territorio possa rappresentare realmente una grande e importante differenza. Grazie alla presidente del consiglio di istituto Valentina Gabbanini, e a tutti i membri per la prontezza nel cogliere la proposta, e al personale della scuola per aver insieme concretamente realizzato in poche ore un’idea”.