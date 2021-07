Pulizia fossi e marciapiedi, a San Miniato c’è tempo fino al 31 luglio

Una questione di decoro, ma anche e soprattutto una questione di sicurezza. A San Miniato i proprietari di fondi, terreni e aree a verde che affacciano si fossi, rii e canali hanno tempo fino al 31 luglio per provvedere alla pulizia e alla manutenzione.

A stabilirlo è il regolamento comunale di polizia urbana e la norma è in vigore per prevenire il rischio incendi e per assicurare delle condizioni di igiene idonee, scongiurando l’avvento di animali e insetti infestanti. In caso di inadempienze si rischia una multa fino a 500 euro.

Le segnalazioni dei cittadini si moltiplicano e per questo anche i proprietari di immobili devono provvedere alla pulizia del tratto di marciapiede vicino alla propria abitazione. In modo tale da lasciare libero il passaggio e non far crescere erba alta. Il mancato rispetto dei termini (31 luglio) può far incorrere in una sanzione amministrativa tra 80 e 500 euro.