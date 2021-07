Tuttocuoio, arriva anche Gianni Azzinnari

“Un ragazzo che ho visto crescere e che sarà una bella sorpresa per il calcio toscano”.

Sono queste le parole pronunciate da Paola Coia massimo esponente del Tuttocuoio per presentare Gianni Azzinnari l’esterno d’attacco classe 2001 cresciuto nel settore giovanile del Corigliano Calabro, stessa città della presidentessa nero-verde. Nel 2016 è entrato nel settore giovanile del Cosenza, nei quattro anni con i silani ha giocato con la Under 17 e poi in quella 19. Si trasferisce ai tedeschi del Paderbon 07 compagine della seconda divisione tedesca. Si tratta del quinto nuovo arrivo a Ponte a Egola dopo quelli del brasiliano Renan Wagner, degli argentini Franco Franzino e Ivan Agudiak e dell’ex Pro Livorno Sorgenti Alessio Bartorelli.