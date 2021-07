Prorogati i termini per accedere ai prestiti garantiti dal Fei alle imprese agricole e agroalimentari

Sono stati prorogati i termini per consentire alle imprese del settore agricolo e agroalimentare di accedere ai prestiti garantiti dal Fei, Fondo europeo per gli investimenti, braccio operativo dell’Ue, per favorire l’accesso al credito alle micro, piccole e medie imprese.

Con un proprio atto, presentato dalla vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi, la giunta regionale ha infatti preso atto della modifica apportata all’accordo di finanziamento stipulato a suo tempo tra Fei e Regione Toscana nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, in forza del quale si estende al 30 settembre 2022 la possibilità di fornire liquidità alle aziende.

“Interveniamo ancora – spiega la vicepresidente Saccardi – per consentire all’imprenditoria agricola toscana di fronteggiare gli effetti della lunga emergenza pandemica. E’ fondamentale, di fronte alla prospettiva concreta e auspicata della ripartenza economica, limitare al massimo il rischio di sofferenze finanziare per le nostre aziende”.