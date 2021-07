Al Paolo Corsini di Fucecchio è di scena “Urge”

Domani (27 luglio) alle 21,30 al Parco Corsini di Fucecchio tra gli appuntamenti della Nuova Arena Pacini. Cinema, teatro e musica sotto le stelle va in scena lo spettacolo comico Urge come dal nichilismo cosmico passammo alla torta sacher di e con Andrea Kaemmerle e con Francesco Bottai (voce e chitarra), di Guascone Teatro.

Francesco Bottai, raffinato e protoromantico cantautore teatrale, ex componente dei Gatti Mézzi, ed Andrea Kaemmerle, attore ed autore da più di trent’anni, entrambi divertiti e ammaliati da molte cose comuni, amici e sodali, sono i due pescatori che si mettono a prendere nel grande pozzo dell’umanità ricercando la bellezza della parola detta, cantata, sussurrata.

Uno spettacolo è dedicato alle parole. “Urge ripartire dall’ebbrezza delle grandi parole al vento – spiega l’autore e interprete, Andrea Kaemmerle – assaporarne il profumo e farsi coccolare l’anima e l’immaginazione”.

Molto di bello si è scritto, ma molto di più si è detto, si è urlato, si è cantato, sussurrato: verba volant e questo è incantevole, le parole volano altrove, come polline, come schegge di un albero abbattuto. Verba volant è la salvezza perché per insegnare una canzone a un bambino non serve altro che il tempo. Verba volant, scripta manent è una maledizione, un insulto, è il permesso tacito di tradire quanto non immortalato dalla scrittura. Pericolosa epoca quella dove dare la propria parola rimanda al far west di Sergio Leone, epoca dove i bambini hanno già 10 password segrete prima di avere dato un bacio.

Il motto è sempre lo stesso: “Si può solo godere o soffrire, godicchiare non è serio”.

Il Parco Corsini nel pieno centro storico del paese di Fucecchio, dove le torri medievali spiccano nella natura, conferma la sua dedizione a ospitare la cultura e diviene sempre più un punto di riferimento per i cittadini e per tutti gli abitanti del territorio.