“Via Zara troppo pericolosa”, il sindaco scrive alla Provincia

“Il tratto di via Zara in corrispondenza dell’intersezione con via Volterrana, in località Genovini, è pericoloso; è necessario che la Provincia di Pisa intervenga prima possibile installando una segnaletica verticale e orizzontale adeguata”. Il sindaco Simone Giglioli ha scritto una lettera all’ente provinciale proprietario del tratto stradale per richiedere un intervento urgente, dopo le numerose segnalazioni dei cittadini su una segnaletica carente.

“Capita spesso che chi percorre la strada provinciale da Montaione verso San Miniato perda il controllo del veicolo in corrispondenza della curva all’altezza di via Volterrana, perché la visibilità è ridotta dalla segnaletica inadeguata e carente – spiega il sindaco – Nonostante il nostro Comando di Polizia Municipale negli ultimi due anni, fortunatamente, non abbia rilevato incidenti stradali, la statistica dei casi legati a questo tratto rimane alta, con incidenti dovuti alla perdita del controllo dei veicoli che spesso finiscono anche per danneggiare le proprietà confinanti – e conclude – È necessario quindi che la Provincia intervenga per predisporre un’adeguata segnaletica orizzontale e verticale, segnalando la curva pericolosa attraverso l’utilizzo di lampade a led che potrebbero rendere più evidente la strada”.