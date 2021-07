Alluvione del 2019, arrivano i contributi statali per cittadini e imprese di Empoli

Fu una lunga giornata quella domenica, il 17 novembre 2019, quando Empoli, come tutta la Valdelsa, si ritrovò alluvionata e a fare i conti con i danni ingenti per il maltempo che colpì tutto il territorio circostante. L’amministrazione comunale si mosse per chiedere ristori per cittadini e attività economiche alla regione Toscana che chiese subito lo stato di emergenza. Così il consiglio dei ministri ha deliberato le risorse richieste che finalmente arriveranno a privati cittadini e attività economiche e produttive extra-agricole, per fronteggiare i danni subiti a seguito delle alluvioni nei mesi di novembre e dicembre 2019.

Tutte le istanze che il comune di Empoli ha raccolto e processato subito dopo gli eventi alluvionali, sono state inserite nell’elenco dei beneficiari che è stato approvato con le ordinanze del commissario delegato per cittadini privati e per le imprese e attività economiche. Per ogni nucleo familiare è riconosciuto un massimo di 5mila euro mentre per le attività economiche 20mila euro.

La rendicontazione delle spese sostenute dai cittadini privati sarà presentata al Comune che provvederà ad inserirle nella piattaforma regionale, mentre le imprese potranno procedere loro stesse alla rendicontazione sul sito web di Sviluppo Toscana. La scadenza per la presentazione della documentazione sia dei privati cittadini sia delle imprese è fissata per il 31 ottobre 2021.

L’amministrazione comunale organizzerà nei primi giorni del mese di settembre 2021 delle riunioni specifiche con i beneficiari al fine di illustrare le procedure di rendicontazione e per offrire tutti gli aiuti necessari per la liquidazione dei contributi.

“I tempi del pubblico, anche nel migliore e più rapido dei casi, difficilmente coincidono con quelli dei privati – ha detto Antonio Ponzo Pellegrini, assessore alle attività produttive del comune di Empoli – Nonostante siano state attivate procedure immediate di emergenza, i tempi tecnici di erogazione non sono mai immediati. Tuttavia, abbiamo fatto il massimo con gli strumenti a disposizione e speriamo che questo possa essere un sostegno concreto in questo momento. Per cui grazie ai privati e aziende che hanno dovuto anticipare le spese”.