Coronavirus, 23 casi nel comprensorio del cuoio. In provincia di Pisa sono 90

Risalgono i contagi in Toscana nelle ultime 24 ore. Anche nel comprensorio del cuoio un lieve aumento: 8 a Santa Maria a Monte e Fucecchio, 4 a San Miniato, 2 a Santa Croce sull’Arno e uno a Montopoli in Valdarno. In totale, i nuovi positivi sono 23 nel Cuoio, mentre in provincia di Pisa i contagi sono 90.

In Toscana i nuovi positivi sono 661.