Pattinaggio, pioggia di medaglie per le atlete della Stella Rossa a Bologna

Dopo due stagioni passate con allenamenti discontinui, con chiusure e riprese improvvise nemmeno la pandemia da Covid è riuscita a fermare le atlete della Polisportiva Stella Rossa di Castelfranco di Sotto impegnate in un campionato nazionale Uisp a Calderara di Reno, Bologna.

In 15 hanno volto dimostrare la loro passione affrontando in un clima non ancora tranquillo, ma le ricompense per l’impegno profuso non sono mancate.

Il 6 luglio hanno gareggiato Eva Alcamo vicecampionessa nazionale (bianco orsetti), Letizia Orsini medaglia d’oro e campionessa nazionale (rosso orsetti), Aurora Bolzan 11esima su 36. Il 7 luglio è stato il turno di Martina Greco 11esima su 36(bianco start), Giada Profeti medaglia d’oro e campionessa nazionale (verde start). Azzurra Rafanelli quarta su 42(verde start), Martina Conti vice campionessa nazionale (verdi orsetti). Il 9 luglio medaglia d’oro per Amelia Baggiani e campionessa nazionale (verde advanced), terzo posto su 34 per Valentina Paterno (rosso advanced), quinto su 14 per Sofia Posarelli (bianco advanced). Il 10 luglio Alisia Caciagli 3 (azzurri start) Swamy Piccinno medaglia d’oro e campionessa nazionale (azzurri start), Gioia Nazzi quarta su 35(azzurri start). Adele Russolini medaglia d’oro e campionessa nazionale su 52 (verde basic). Il 22 luglio Giorgia Lovisi (formula 1e) 24esima su 40.

“Tantissimi complimenti sinceri a tutte le nostre atlete – le parole dei membri dello staff Barbara Tesi, Giulia Fasano, Elisa Fasano, Donatella Falorni – che hanno avuto un gran coraggio a mettersi in gioco, e un ringraziamento speciale alle nostre allenatrici ad allenarle, a confortarle e trasmettere loro fiducia, autostima e passione grazie”.