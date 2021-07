Lavori pubblici, investimenti per centinaia di migliaia di euro a Montopoli

Interventi nelle scuole, manutenzione della pubblica illuminazione, delle strade e dei percorsi pedonali. Sono queste alcune delle opere pubbliche di prossima progettazione e successiva cantierizzazione che l’amministrazione comunale di Montopoli in Valdarno ha rifinanziato con l’avanzo di bilancio per circa 900mila euro.

“Dedicare questo tesoretto alle opere pubbliche – ha commentato il sindaco Giovanni Capecchi – rappresenta un modo concreto di rispondere alle esigenze del territorio. Si tratta di interventi che riguardano il centro storico di Montopoli e le frazioni, le zone industriali e gli edifici storici”. Nel dettaglio le opere più importanti, già programmate e che sono state rifinanziate con l’avanzo di bilancio disponibile sono: manutenzione straordinaria delle scuole materne di Casteldelbosco per lavori di adeguamento spazi per Covid-19 (24mila euro), manutenzione straordinaria all’edificio ex casa famiglia a Marti (70mila euro), realizzazione del collegamento pedonale da via Collodi a via Unità d’Italia a Montopoli (totale 175mila euro), quota parte del contributo comunale per la forestazione urbana e la realizzazione della ciclopista nell’area industriale Fontanelle (61mila 603 euro).

Il progetto complessivo ammonta ad oltre 400mila euro ed è cofinanziato dalla regione Toscana. E poi la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’intervento di ripristino del tratto di frana di via Costalbagno a Montopoli (90 mila euro), manutenzione straordinaria strade comunale (25 mila euro) la progettazione esecutiva e la riqualificazione del sentiero pedonale Sottofossi da piazza II giugno a piazza Caccini (195 mila euro), interventi di integrazione o sostituzione impianti illuminazione pubblica nelle frazioni tra cui anche l’impianto luci del Bastione a Marti (50 mila euro) e ancora progettazione esecutiva e realizzazione del nuovo impianto di climatizzazione del palazzo comunale e progettazione esecutiva della manutenzione del palazzo della cancelleria di Montopoli (20 mila euro).

“Un programma ambizioso sulle opere pubbliche – ha commentato l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Varallo – per un importo complessivo di oltre 5 milioni di euro. Tutti questi interventi si uniscono a quelli già programmati e finanziati per i quali sono in corso le varie procedure di affidamento o realizzazione delle opere, come l’intervento alla stazione di San Romano per 550 mila euro, l’efficientamento energetico del Galilei e della scuola elementare Capanne, un investimento complessivo per quasi un milione e mezzo di euro”.