“Abbiamo un tesoro, godiamocelo tutti”: l’appello di Geri per rilanciare il turismo a Montopoli

“Abbiamo un possibile richiamo gratuito di turismo consapevole, vitale per il nostro Paese: chi conosce bene i meandri del social, chi sa scrivervi e propagandare notizie, chi ha agganci con giornali, tv e radio private o nazionali, chi ha idee faccia conoscere al mondo quello che Montopoli può offrire, anche dal semplice punto naturalistico, senza contare tutte le altre sue ricchezze, monumentali, storiche e culturali”. È l’appello accorato di Gianfranco Geri, della consulta di Montopoli in Valdarno, rivolto a tutti coloro che hanno a cuore il piccolo borgo.

Un monito disinteressato, che prende le mosse da una semplice passeggiata in una delle arterie più belle del capoluogo. “Ho percorso tutta via Uliveta – ha detto Geri -, immersa a perdita d’occhio nel verde più verde. La stagione estiva, una tra le più infuocate, non sembra scalfirne la sua freschezza. Ventilata ovunque, asciutta e non soffocante, silenziosa e riposante. Permeata dai mille profumi del bosco e della ragia delle pigne del pino che si aprono. Contornata da ulivete secolari ancora rigogliose e gelosamente curate”.

Un apprezzamento per i luoghi di tutti giorni, troppo spesso dati per scontati, che non sempre ottengono il giusto riconoscimento. Amenità che sembrano poca cosa per chi quotidianamente vive la provincia, ma che non lo sono affatto per altri che cercano luoghi tranquilli dove trascorrere le vacanze.

“Ripulita e perfettamente accogliente – riprende Geri su via Uliveta -, come da regolamento di Polizia rurale. Nessuna zanzara, nessun tafano, nessun fastidio, solo pura soddisfazione. Non è facile trovare altrove la bontà che ci dona questa nostra risorsa naturale. La percorri come vuoi, a passo lento o veloce, a piedi o in bici, il fondo stradale è perfetto. Abbiamo un tesoro alla nostra porta, un polmone verde che va utilizzato, goduto e curato. Siamo sempre di corsa, ma dobbiamo trovare del tempo per godercelo tutti, ogni giorno”.