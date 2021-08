Scelse di stare dalla parte della Resistenza e di combattere, in nome della Libertà, contro il regime fascista e l’occupazione nazista. A costo della propria vita. Fu uccisa il 2 agosto 1944 insieme al marito Pietro Stefanini.

Ieri, in occasione del 77esimo anniversario della sua uccisione, il gruppo “Fucecchio è Libera” e la vicesindaco Emma Donnini, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, hanno ricordato una donna fucecchiese straordinaria, Dina Boncristiani. La cerimonia si è tenuta a Panzalla, nei pressi di San Polo in Chianti dove i due coniugi furono trucidati.

Foto 3 di 5









Insieme ai comuni di Greve in Chianti, Bagno a Ripoli, Figline e Incisa Valdarno, e all’Anpi, la delegazione fucecchiese ha reso omaggio a Dina Boncristiani ricordandone il grande coraggio fino al sacrificio della propria vita.

“Abbiamo voluto esserci anche oggi – ha dichiarato la vicesindaco Donnini – nonostante le difficoltà dovute alle prescrizioni anti-Covid. L’ entusiasmo col quale questi giovani sono partiti da Fucecchio per ricordare questa nostra concittadina che mise la libertà e il bene comune davanti anche alla propria vita, ci rende davvero orgogliosi”.

Commosso Raffaello Ferrini, nipote di Dina Boncristiani, nel vedere le ragazze e i ragazzi venuti da Fucecchio. Per l’occasione due giovani del gruppo “Fucecchio è Libera”, Alessia Balzano e Markeljana Lezemerja (presenti alla cerimonia insieme a Chiara Ciomei e Andrea Paroli), hanno anche dedicato una lettera aperta alla partigiana fucecchiese. Di seguito il testo.