Montopoli, da lunedì la consegna dei tesserini venatori all’Urp

Montopoli, i tesserini venatori per la stagione di caccia 2021/2022 saranno consegnati a partire da lunedì (9 agosto) all’ufficio relazione con il pubblico dalle 9 alle 13.

Lo comunica l’amministrazione comunale che ricorda che per il rilascio è richiesta la seguente documentazione: il tesserino venatorio della stagione precedente oppure ricevuta di avvenuta restituzione, la licenza di porto di fucile per uso caccia in corso di validità, l’allegato alla licenza di caccia, l’attestazione del pagamento della tassa di concessione governativa, della tassa provinciale e della Atc di residenza venatoria.

Nel caso in cui il cacciatore abbia smarrito il tesserino dell’anno precedente o l’allegato alla licenza di caccia, dovrà presentare copia della denuncia di smarrimento in originale o in copia conforme.