Nuova illuminazione in arrivo per due delle tre porte superstiti delle antiche mura di Castelfranco. In attesa del recupero della torre campanaria di Porta a Vigesimo, che renderà accessibile e visitabile l’edificio simbolo del paese (Leggi qui), l’amministrazione guidata dal sindaco Gabriele Toti ha deciso di mettere mano anche alle altre due porte-torri che caratterizzano il centro storico. Si tratta di Porta a Catiana e Porta a Caprugnana, storici punti d’ingresso a sud e a nord del castello, da cui si accede all’asse di via Marconi e via Cavour.

Con una determina di pochi giorni fa, infatti, l’amministrazione ha deciso di rivedere almeno in parte il progetto iniziale denominato Facciamo chiasso in centro, che prevedeva la valorizzazione dei vecchi chiassi (vale a dire i passaggi coperti che collegano tra loro alcune strade del paese) con l’installazione di nuove luci a led e di alcune opere d’arte. Un progetto da 37mila euro, coperto per 30mila dal bando regionale 2019 per la “valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani”. Progetto che interessa i tre chiassi di via Firenze (agli incroci con le vie Cavour, Mazzini e Matteotti), quello di via D’Azeglio, quello in via del Risorgimento e quello che collega via Marconi con piazza Vittorio Veneto.

Già dal mese di aprile, tuttavia, il Comune di Castelfranco aveva comunicato alla Regione la volontà di modificare il progetto originario: niente opere d’arte, almeno per adesso, ma piuttosto l’allargamento dalla nuova illuminazione alle due porte di Caprugnana e Catiana.

L’obiettivo è quello di valorizzare l’architettura e le volte delle due torri, andando così a dare un volto nuovo a tutti i passaggi coperti del centro. Obiettivo per il quale il Comune ha incaricato a inizio luglio un professionista con studio nel capoluogo, il cui progetto è stato approvato con la determina di pochi giorni fa. Oltre ad illuminare il passaggio sotto la volta, il progetto prevede anche l’installazione di luci nelle due facciate rivolte all’esterno e all’interno del centro.