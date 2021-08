Palio di Fucecchio, dubbi dopo le nuove norme per l’ingresso agli eventi: in settimana l’incontro decisivo fra sindaco e prefetto

Palio di Fucecchio in bilico? Il fronte Contrade non è compatto, in settimana incontro decisivo tra sindaco e prefetto, e domani a Feltre si corre il primo Palio post Covid-19 con le nuove regole sugli ingressi.

C’e apprensione a Fucecchio per quanto riguarda lo svolgimento della manifestazione più importante della città già rimandato a domenica 26 settembre.

Nei giorni scorsi infatti c’è stato un incontro nella sede del consiglio di amministrazione della manifestazione e le Contrade non si sono espresse in modo univoco. Otto hanno espresso la volontà di correre il Palio, tre si sono espresse in maniera contraria, ed una si è astenuta.

È chiaro che in democrazia, la maggioranza vince, ma considerata la natura dell’evento, le difficoltà organizzative legate al contesto sociale, sanitario ed economico attuale, una posizione unitaria avrebbe dato più forza e motivazioni a coloro che sono chiamati a rendere esecutive le decisioni dell’assemblea delle Contrade, anche perchè per chi non partecipa agli eventi decisi dal massimo organo paliesco potrebbe incorrere anche nelle sanzioni previste dal relativo regolamento.

Per fortuna in soccorso dei palii nazionali è arrivata lo scorso 2 agosto la nota informativa dell’associazione nazionale Comuni d’Italia che ha chiosato una volta per tutte che per gli spettacoli all’aperto, sia in zona bianca e sia gialla, la capienza consentita può arrivare fino al 50 per di quella massima autorizzata, che nel caso di Fucecchio è di 5mila spettatori, e quindi una corsa con metà del pubblico normalmente presente potrebbe essere fatta ovviamente nel rispetto delle linee guida stabilite dal ministero per la prevenzione del Covid-19 e dalle disposizioni nazionali inerenti l’ordine pubblico e sicurezza pubblica nelle manifestazioni all’aperto.

Proprio per questo motivo alla fine della prossima settimana il sindaco Alessio Spinelli incontrerà il prefetto di Firenze, Alessandra Guidi, con la quale si confronterà, presentando un apposito piano operativo per tutti gli eventi della settimana del Palio delle Contrade che tenga conto del posizionamento degli spettatori, delle disposizioni operative dei protocolli anti Covid-19 integrate con quelle della circolare Gabrielli sull’ordine pubblico nelle manifestazioni.

C’è molta apprensione quindi per l’esito dell’incontro dal quale dipenderanno le sorti del Palio fucecchiese in programma del 26 settembre indipendentemente da quello che sarà il numero delle Contrade che parteciperanno.

Intanto domani pomeriggio a Feltre si svolgerà il primo Palio dell’era (speriamo) post Covid-19. In piazza Pra’ del Moro al termine delle prove del tiro con l’arco e di quello alla fune, anticipato questa sera dalla corsa podistica cittadina, si svolgerà la corsa dei cavalli tra i quattro quartieri cittadini: Duomo, Santo Stefano. Port’Oria e Castello; i colori di quest’ultima saranno difesi dal fantino fucecchiese Adrian Topalli con il cavallo Red Riu già vincitori dell’edizione 2018 e 2019.

La macchina organizzativa feltrina, sulla quale saranno puntati tutti gli occhi degli appassionati di Palii, è da giorni già al lavoro per presentare e svolgere al meglio la sua manifestazione, ed al fianco dell’ente Palio è scesa in campo anche la Usl Dolomiti con sedute ad hoc organizzate di tamponi rapidi per gli sbandieratori, tamburini, figuranti, personale della sicurezza, addetti agli accrediti e volontari impegnati nell’organizzazione e gestione dell’evento.