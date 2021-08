Adrian Topalli e Red Riu, ancora un sigillo al palio di Feltre

Sigillo fucecchiese al palio di Feltre che ha anche superato brillantemente l’esame sul rispetto delle norme e protocolli anti Covid-19. Intanto a Fucecchio dita incrociate per il faccia a faccia di venerdì tra sindaco e prefetto al quale sono legate le sorti della contesa fucecchiese in programma il 26 settembre.

Il palio come lo intendiamo da noi, lo avrebbero vinto Adrian Topalli e Red Riu per il quartiere Castello, ma come recita un adagio: paese che vai, usanze che trovi. Il palio di Feltre infatti lo vince chi ottiene il maggior punteggio nella classifica stilata a seguito di quattro prove consistenti nella gara podistica cittadina a staffetta, nel tiro con l’arco e quello alla fune, e nella corsa dei cavalli alla quale è attribuito il maggior punteggio.

Foto 3 di 4







Topalli e Red Riu hanno vinto la loro prova per la terza volta consecutiva con un gara avvincente nella quale hanno dimostrato, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che sono un binomio perfetto che “non lascia feriti sul campo”. Spettacolare e coraggioso il sorpasso in curva a cavallo e fantino del quartiere Duomo che gli ha permesso di prendere il largo per arrivare poi a mani basse al bandierino. Per Topalli si tratta anche della quinta vittoria consecutiva, le precedenti le aveva ottenute sempre per Castello con il leggendario Nottifrismmemmai oggi a riposo.

Promossa a pieni voti anche l’organizzazione dell’evento; l’ente palio ha risposto in maniera positiva nel gestire le restrizioni e limitazioni previste dai protocolli anti Covid-19 con la verifica agli ingressi dei green pass degli spettatori muniti di biglietto numerato e personalizzato e relativo accompagnamento al posto assegnato sul terrapieno precedentemente numerato; una dimostrazione che un palio, se si vuole, è possibile correrlo anche con le restrizioni.

Per quanto riguarda Fucecchio invece oggi inizia il conto alla rovescia riguardo alla possibilità di vedere i cavalli in buca; venerdì il primo cittadino, Alessio Spinelli, presenterà al prefetto di Firenze, Alessandra Guidi, la relazione, il piano operativo e relative cartografie per lo svolgimento della carriera in buca e degli eventi della settimana paliesca ossia la “presentazione del cencio”, la tratta, la sfilata e le prove in buca.

Se il prefetto farà scattare il disco verde per gli aspetti di sua competenza otto contrade si sono già espresse per scendere in buca, tre la pensavo al contrario, ed una è indecisa.