I volti di Santa Maria a Monte nella mostra fotografica allestita alla cisterna medievale

I volti dei cittadini di Santa Maria a Monte saranno i protagonisti di Facies una mostra fotografica organizzata da Confesercenti Toscana nord con la compartecipazione della Camera di commercio di Pisa e la collaborazione del Comune nell’ambito delle iniziative che puntano alla promozione della destinazione turistica Terre di Pisa.

Nel titolo Facies il senso dell’iniziativa allestita nella cisterna medievale Leoni di via Roma dal 17 al 19 agosto con orario di apertura dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20. I volti saranno assoluti protagonisti non solo nelle riproduzioni del fotografo Giacomo Lazzeri ma anche nei disegni e nelle opere artistiche di Felice Galli.

“Sono quasi 300 i cittadini di Santa Maria a Monte che hanno accettato di farsi fotografare – spiega Lazzeri -, diventando così protagonisti di questa mostra. Mostra che ovviamente non vuole essere fine a se stessa ma diventare un appuntamento ricorrente che segni la vita del nostro borgo. Nei tre giorni di apertura, saremo presenti per fotografare altri cittadini che vorranno aderire all’iniziativa”.

Ma i volti esposti nella mostra non saranno solo in foto ma diventeranno anche disegni e profili particolari creati dall’artista Felice Galli. Inoltre un collage di tutte queste immagini tappezzerà gli spazi di affissione del territorio insieme ai manifesti della mostra. La mostra è stata presentata in Comune alla presenza dei due realizzatori, del responsabile area pisana di Confesercenti Toscana nord Simone Romoli, e di tutta la giunta guidata dalla sindaca Ilaria Parrella, con la vicesindaca Manuela Del Grande e gli assessori Maurizio Lucchesi, Roberto Michi ed Elisabetta Maccanti.

“Siamo davvero soddisfatti per aver realizzato una iniziativa così particolare – spiega il presidente Valdera Cuoio di Confesercenti Toscana Nord, Alessandro Cai – che coinvolge tutti i cittadini di Santa Maria a Monte in uno scenario davvero suggestivo come la cisterna. Un ringraziamento a Giacomo Lazzeri, nostro referente territoriale, per aver realizzato l’iniziativa insieme a Felice Galli. Grazie infine all’amministrazione comunale e alla Camera di Commercio per aver compreso l’importanza a livello turistico promozionale del nostro progetto”.

L’inaugurazione è in programma martedì (17 agosto) alle 11,30 davanti alla cisterna Leoni. “La Camera di Commercio di Pisa, in collaborazione con le categorie economiche e le amministrazioni locali, continua il suo impegno per costruire e far crescere la destinazione turistica Terre di Pisa – commenta Valter Tamburini, commissario straordinario della Camera di Commercio di Pisa -. Si tratta di un progetto ambizioso che parte dalla presa di coscienza di imprese, associazioni, amministrazioni e cittadini di far parte di un progetto di accoglienza diffusa che vuole e deve uscire dall’ambito locale per diventare una proposta ampia e articolata. I dati dello studio del Centro studi turistici di Assoturismo relativi alla stagione estiva segnalano una crescita. Siamo consapevoli che con tutta probabilità il 2021 non riuscirà ad avvicinare i livelli precrisi ma confidiamo che venga premiato il turismo a corto raggio, auto-organizzato, esperienziale:

proprio quello su cui stiamo lavorando”.

“E’ veramente un piacere vedere S.Maria a Monte rappresentata dai suoi cittadini o meglio dalle sue Facies. Veniamo tutti da momenti difficili dove incontrarsi e vedersi è stato difficile per le restrizioni imposte della pandemia – conclude la sindaca -. Vedere così tanti cittadini, e il numero è destinato a crescere, con la voglia di ritrovarsi ‘idealmente’ e rappresentare il nostro comune è un gesto importante che

denota la volontà di ritornare a stare insieme. Questa mostra rappresenta anche un modo nuovo e originale per far conoscere il nostro bel comune e per questo mi complimento e ringrazio gli autori Giacomo Lazzeri e Felice Galli e la Confesercenti Toscana Nord per aver realizzato e sostenuto la mostra con la preziosa compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa. Un’occasione imperdibile per visitare, in modo diverso la nostra Smam”.