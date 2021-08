“Ho chiesto di effettuare un sopralluogo, ma il comune me l’ha impedito”. E’ scontro attorno alla riqualificazione della scuola primaria Pascoli fra il consigliere di opposizione Enzo Oliveri, del gruppo Asma 2.0, e la sindaca Giulia Deidda.

Motivo del contendere i lavori alla scuola Pascoli, dove da qualche settimana l’amministrazione ha avviato una ristrutturazione per la messa in sicurezza ed il miglioramento antisismico della struttura, al costo complessivo di circa 300 mila euro. Lavori approvati a maggio e resi necessari anche a seguito della rilevazione di alcune criticità nel solaio del sottotetto; cantiere che, come prevedibile, necessiterà di queste ultime cruciali settimane prima dell’inizio della scuola. Urgenza e rilevanza di lavori che, come ritiene il consigliere di opposizione, necessitava di un sopralluogo per controllare l’andamento dei lavori.

Foto 3 di 3





“Una richiesta che, ritengo, sia nell’ambito delle mie funzioni, ma che mi è stata negata – racconta Oliveri -. Alla mia richiesta del 3 agosto di fare un sopralluogo nella struttura il segretario comunale Viale Adriana mi ha dato parere negativo, in quanto ciò non rientrerebbe nelle mie prerogative di consigliere comunale”. A scatenare alcuni dubbi del consigliere alcune foto fatte circolare sui social dal profilo della sindaca. “Su una foto si vede che nella soffitta della scuola c’è una cisterna, sembrerebbe fatta di eternit con allacciati diversi tubi. Le domande sono molteplici a riguardo – scrive Oliveri nell’interrogazione – La cisterna è di eternit o di quale materiale è costruita? È possibile avere la fattura della ditta dove è stata acquistata? Quando è stata collocata in soffitta e per quale scopo? Il contenuto della cisterna per quale uso è stato utilizzato? Chi ne ha fatto uso? Gli scolari o il personale insegnante sono venuti in contatto con il contenuto della cisterna? I tubi collegati alla cisterna da dove arrivano e dove vanno a finire? Cisterna simile a quella piazzata in soffitta alla scuola Pascoli è stata collocata anche in altre scuole a Santa Croce e Staffoli o altri edifici di proprietà comunale? È possibile avere una foto della parte interna ed esterna della cisterna compresi i tubi allacciati?”.

Le richieste del consigliere non si fermano però qui, e riguardano anche la stessa sindaca e le foto “incriminate”. “In una foto si vede il sindaco all’interno della scuola Pascoli, senza indossare il casco protettivo nonostante che sopra la sua testa ci siano lavori in corso – continua -. In altre foto si vedono l’assessore Elisa Bertelli e dipendenti del comune all’interno della scuola Pascoli senza indossare il casco protettivo. Perché? Visto anche che in questi giorni si parla tanto di sicurezza sui luoghi di lavoro a causa dei numerosi incidenti che si stanno verificando anche a causa che non vengono osservate le norme di sicurezza”.