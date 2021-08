Palio di Fucecchio, dopo il via libera fervono i preparativi: ancora dubbi sul corteggio storico

Il palio di Fucecchio si correrà, e si correrà con tutte e dodici le contrade. E’ quanto emerso a seguito di un incontro svoltosi nel tardo pomeriggio di ieri (17 agosto) da remoto tra il sindaco della città Alessio Spinelli ed i presidenti dei dodici sodalizi fucecchiesi. Una notizia che era già nell’aria dopo che il primo cittadino aveva incassato nei giorni scorso il benestare del Prefetto di Firenze, Alessandra Guidi, al quale stasera ha aggiunto anche quello delle contrade che inizialmente non si erano dimostrate tutte d’accordo con tre contrarie ed una astenuta.

Dopo l’incontro di ieri sera da parte del Comune, del Cda, e della Contrade, è barra a dritto verso il 26 di settembre per l’unico palio che verrà corso in Toscana nell’aera Covid-19

Ovviamente sarà un palio diverso dai precedenti per le restrizioni imposte dalla normativa anti Covicd-19 che consente solo a 2.500 spettatori di assistere alla corsa dei cavalli e con ampie restrizioni anche per quanto concerne la presenza dei contradaioli alla “presentazione del cencio” in programma in piazza Vittorio Veneto il martedì precedente la domenica e alla “tratta dei cavalli” in programma il giorno successivo in piazza Montanelli.

Per quanto concerne il “corteggio storico” che si svolge la mattina della domenica sono invece in corso ulteriori approfondimenti da parte degli uffici comunali per capire le modalità di svolgimento in relazioni alle numerose restrizioni imposte dalla legge per questo tipo specifico di evento.

Sempre gli uffici comunali sono al lavoro per predisporre in maniera chiara ed esaustiva le linee guida da distribuire poi a tutte le contrade per consentire a tutte di potersi organizzare e svolgere gli eventi nel pieno rispetto delle regole.