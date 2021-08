Esami e visite mediche, triplicate le prenotazioni digitali nell’Asl Centro

Anche durante i mesi estivi il ricorso al sistema di prenotazione per visite specialistiche ed esami in modalità on line è stato scelto dai cittadini in modo frequente, attraverso il software CUP 2.0 e, dal 2 luglio scorso, anche con l’App “Toscana Salute” messa a disposizione dal settore Sanità digitale e innovazione della Regione Toscana. I dati dell’Azienda sanitaria confermano un trend sempre più in crescita dell’uso di strumenti digitali. Al 15 agosto si registrano 14mila 820 prenotazioni on line e con App Toscana Salute.

Dal mese di marzo scorso a luglio 2021 le prenotazioni su CUP 2.0 e App Toscana Salute sono quasi triplicate mensilmente passando da 1.372 operazioni effettuate a marzo a 3.718 a luglio. Nei primi 15 giorni di agosto si conferma la crescita del mese precedente con 1.898 prenotazioni. Su un totale di 3.718 prenotazioni effettuate, quelle totali della zona distretto di Valdinievole sono state 509 (451 online e 58 con App Regionale); nella zona distretto di Pistoia si sono registrate 921 prenotazioni (791 online e 130 con App); nella zona distretto di Prato il totale è stato di 1.245 (1071 online e 174 con App) e nella zona distretto empolese il totale delle prenotazioni, sempre a luglio è stato di 1.043 (923 online 120 con App).

Nei primi 15 giorni di agosto si è registrato un totale di 1.898 prenotazioni: nel distretto empolese sono state 553 quelle online e 50 quelle tramite app. L’utilizzo di strumenti digitali permette ai cittadini di accedere a numerosi servizi del Sistema Sanitario Regionale, molti dei quali già a disposizione online.

“Utilizzare gli strumenti digitali a disposizione è una scelta intelligente- commenta il dottor Leonardo Pasquini direttore Cup e Urp dell’Azienda Sanitaria – ed appropriata che permette di effettuare tante operazioni di accesso ai servizi. È importante incrementare sempre di più l’uso di queste tecnologie che permettono di fare operazioni comodamente da casa senza recarsi agli sportelli presenti nei presidi aziendali. L’utilizzo deve essere mantenuto e rafforzato per costruire una sanità innovativa al servizio dei bisogni dei cittadini”.

L’app Toscana salute è scaricabile da apple store e da play store, ha una nuova interfaccia grafica e prevede ben 24 icone cliccabili, che consentono varie possibilità: consultare i referti di laboratorio e di radiologia, scaricare le ricette per farmaci e visite specialistiche, vedere i dati relativi agli accessi in pronto soccorso, consultare il libretto delle vaccinazioni, consultare la documentazione rilasciata in fase di dimissione ospedaliera, prenotare con ricetta dematerializzata appuntamenti per visite ed esami e annullare o spostare le prenotazioni, consultare i pagamenti effettuati e quelli in sospeso, scegliere il proprio medico di famiglia, inserire i dati personali relativi a eventuali allergie e a reazioni avverse quanto appunti sull’uso di farmaci e numeri da chiamare in caso di emergenza, consultare i numeri di telefono e gli orari di alcuni Centri di riferimento regionale (Centro di ascolto oncologico, malattie rare, informazioni su ticket e cure palliative), consultare l’attestato di esenzione o la fascia economica per reddito, consultare le vaccinazioni obbligatorie per la scuola, rilasciare il consenso alla consultazione da parte di terzi del proprio fascicolo sanitario e il recupero di dati pregressi, pagare il ticket per visite ed esami e il ticket di pronto soccorso, consultare la scheda di farmaci, le esenzioni per patologia e il budget di spesa relativo ai prodotti senza glutine per celiaci.