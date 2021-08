Ponte a Elsa avrà la nuova scuola: assegnate le risorse dal Ministero

E’ stato pubblicato il decreto del Ministero dell’istruzione che assegna ufficialmente le risorse per l’edilizia scolastica alle Regioni per l’annualità 2021: era il documento atteso per la conferma sulla nuova scuola di Ponte a Elsa, nel comune di San Miniato. Il nuovo edificio sarà quindi finanziato dalla Regione Toscana, che vede la scuola sanminiatese terza in graduatoria.

“Ecco la buona notizia che stavamo aspettando – ha commentato il sindaco Simone Giglioli – Quindi da ora potremo andare in gara per affidare i lavori di costruzione della nuova scuola Collodi di Ponte a Elsa”.

L’importo di finanziamento richiesto ammonta a oltre tre milioni di euro.