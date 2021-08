La risposta di un cittadino all’Asl: “Il Cup telefonico non funziona più, riuscire a prenotare è una fortuna”

“Appena si chiama dicono ‘a causa dell’intenso traffico… chiamate più tardi’ in realtà questo più tardi non arriva mai”. È Leandro Turolla, cittadino di Fucecchio a rispondere all’azienda sanitaria Toscana Centro e a evidenziare un disservizio che andrebbe avanti da mesi.

L’argomento sono le prenotazioni di visite ed esami medici in forma digitale, con il passaggio al Cup 2.0 e la possibilità di prenotare tramite app. App che secondo molti non funziona in maniera ottimale e quindi diversi utenti preferiscono utilizzare direttamente il numero telefonico. “Provate a fare una prova – è l’invito di Turolla – per prenotare telefonicamente al Cup e vi renderete conto che tale servizio non funziona più”.

“La causa – continua il cittadino – è il personale super ridotto che fa quello che può. I casi più fortunati sono quelli che con un’attesa di 25 minuti riescono a prendere la linea, ma non sempre a prenotare se non si adattano a fare decine di chilometri. Provate a chiedere una risonanza dorsale, sapete dove c’è posto fra un mese? A Borgo San Lorenzo o Figline Valdarno, se ci mettete anche il viaggio per ritirare le risposte, quanto vi costa un servizio gratuito? Ecco perché sono così fiorenti ed usati i servizi privati, alla fine il servizio è celere e si spende meno”.

“Il servizio on line di per sé è un buon servizio – conclude Turolla, se non ci fossero dietro tutte queste magagne che non si vogliono affrontare. Mi dispiace dirlo ma questo Servizio sanitario non funziona, pochi anni fa un posto si trovava a Fucecchio, San Miniato, Santa Croce, quando ti andava male ti toccava ad Empoli, ma oggi?”.