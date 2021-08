In pensione due ‘storici’ dipendenti comunali di Santa Maria a Monte

Due dipendenti comunali storici di Santa Maria a Monte in pensione. Sono Alessandro Zanobini e Cinzia Boggia.

“Due dipendenti “storici” – così li ricorda la lista Santa Maria a Monte di tutti – del nostro Comune che, insieme a chi li ha preceduti, come Luciano Mansani e Isaldo Grossi, hanno dato un grande contributo al miglioramento dei servizi e della capacità di rispondere ai bisogni della cittadinanza. Per questo, come cittadini, intendiamo comunicare loro tutta la nostra stima. Grazie”.