Oasi Arnovecchio, dopo le cure la liberazione delle civette in notturna

Ancora rapaci che ritrovano la possibilità di volare liberi grazie all’attenzione e alle cure del Cetras – Centro Toscano Recupero Avifauna Selvatica di Empoli. E, come già avvenuto lo scorso 14 agosto, lo fanno di fronte a un pubblico ormai affezionato all’Oasi Naturale, cuore verde pulsante a due passi dalla città.

Si tratta di esemplari recuperati, curati, riabilitati e reintrodotti in natura di avifauna selvatica in difficoltà, in particolare rapaci. La prossima liberazione pubblica è in programma venerdì 27 agosto alle 19. Un nuovo appuntamento con i rapaci notturni, le civette, anche per dare una possibilità in più ai tantissimi appassionati che non sono rientrati nel numero contingentato di partecipanti al primo evento, tenutosi all’inizio del mese. L’apertura serale consentirà di osservare anche gli uccelli del lago e piccoli mammiferi che escono allo scoperto dopo il tramonto.

Il Cetras, nato nel 1993 e gestito da volontari, organizza spesso iniziative con il Centro RDP Padule di Fucecchio che, in collaborazione con Legambiente Empolese Valdelsa, gestisce l’area di Arnovecchio per conto del Comune di Empoli.

“Fa piacere che ci sia un’ulteriore liberazione pubblica di rapaci – ha commentato Massimo Marconcini, assessore all’ambiente del Comune di Empoli – alla quale cercherò di essere presente. Ringrazio l’associazione che rende possibile questi eventi e il lavoro di tutti i volontari coinvolti. Sta aumentando la sensibilità delle persone verso quest’area naturale che pian piano in molti vengono a conoscere per bellezza, tranquillità a due passi dalla città. Come ho detto, ripristinate le condizioni di normalità, faremo qualche iniziativa tesa a valorizzarla ancora di più”.

L’evento è gratuito ma con prenotazione obbligatoria e con un numero contingentato di partecipanti. È gradito un contributo al Cetras a sostegno degli ospiti del centro recupero. Durante l’evento vanno rispettate alcune semplici norme per la sicurezza come l’obbligo di mascherina, disinfettarsi le mani con il gel fornito all’ingresso e mantenere la distanza interpersonale di un metro a esclusione dei gruppi familiari.

Si consiglia, per chi può, di raggiungere l’area naturale protetta in bicicletta, mentre chi viene in auto può parcheggiare nella vicina frazione di Cortenuova e proseguire a piedi; consigliati binocolo, pantaloni lunghi e repellente per zanzare.

La prenotazione si fa esclusivamente per email all’indirizzo del Centro RDP Padule di Fucecchio, fucecchio@zoneumidetoscane.it, inviando un nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico per eventuali comunicazioni.

Nel mese di agosto l’area di Arnovecchio rimane sempre aperta al pubblico nei giorni di domenica (ore 9-12): info presso il Centro R.D.P. Padule di Fucecchio, tel. 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it