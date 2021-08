Settima edizione del Beat Festival ai blocchi di partenza: sul palco Myss Keta e Frah Quintale

Il Parco di Serravalle di Empoli è pronto a ospitare la settima edizione del Beat Festival: iniziano domani (25 agosto) gli eventi all’aperto. Anche quest’anno la manifestazione si intitola ‘Beat Garden’, proprio per sottolineare la sua metamorfosi in tempi di Covid-19. Come nella passata estate 2020 le cinque serate dell’evento sono pensate per animare l’estate empolese permettendo al pubblico di vivere la magica atmosfera del parco e di assistere ai concerti dal vivo in totale sicurezza.

Le misure anti-Covid

Ecco perché l’amministrazione comunale e l’associazione Beat 15, organizzatrice da sempre dell’importante rassegna, hanno pensato a una serie di accorgimenti sulla base delle ultime normative del Governo. Beat Garden ha costantemente aggiornato il piano di sicurezza e prevenzione sanitaria approntato per lo svolgimento della kermesse, in particolare rispondendo all’obbligo del Green pass per la partecipazione a fiere ed eventi stabilito dal governo Draghi. Per accedere alla grande area del Beat Garden occorrerà presentare ai varchi la Certificazione verde Covid-19 (Green pass). Insieme al Green Pass, per la verifica dell’identità, è richiesto un documento.

I varchi sono ottimizzati per una corretta gestione dei flussi di transito. È tuttavia necessario disporsi ordinatamente in fila rispettando la distanza interpersonale di almeno 1 metro. L’accesso è consentito previa misurazione della temperatura corporea. Dove non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza, è obbligatorio l’uso della mascherina protettiva. Nell’area del Beat Garden, delimitata da una recinzione, il numero degli ingressi sarà controllato. Il tutto controllato a livello numerico dagli addetti di Beat Garden che già lo scorso anno usarono un’apposita applicazione. Quindi anche al varco dell’uscita il numero delle persone che lasciano l’area sarà contato in tempo reale.

All’interno dell’area concerti sono stati predisposti 900 posti a sedere, in terra (si consiglia infatti di portare un telo o un plaid). Duemila persone possono entrare nell’area food dei truck gastronomici.

Per quanto riguarda l’ordine pubblico e la sicurezza: la zona del parco di Serravalle vedrà la presenza di pattuglie della polizia municipale e di tutte le forze dell’ordine cittadine, inoltre personale del 118, della Misericordia, delle Pubbliche Assistenze Riunite, della Croce Rossa Italiana, oltre che dall’Aeza, associazione ecologica zoofila ambientale.

Vetro e lattine

Come sempre in occasione del Beat, in questo caso dalle 15 del 25 agosto alle 4 del 30 agosto, ai frequentatori dell’area dove si svolge la manifestazione è vietato introdurre cibi e bevande mantenuti in contenitori di vetro e lattine. Ai titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine, è vietato vendere in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine. Le attività autorizzate possono vendere le bevande soltanto in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in plastica. Allo stesso tempo è vietato a chiunque consumare bevande contenute in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare i contenitori fuori dagli appositi raccoglitori. Agli esercenti in sede fissa con sede nell’area dello Stadio e del Parco di Serravalle è vietato vendere per asporto bevande in bicchieri, bottiglie e, comunque contenitori in vetro e in lattine.

La somministrazione e il consumo di bevande in bicchieri o bottiglie di vetro o in lattine potrà essere effettuata solo all’interno del locale, la vendita, per asporto, di bevande potrà essere effettuata soltanto in bottiglie di plastica.

La musica

Grande protagonista, come sempre sarà la musica con 5 giorni di concerti. Il palco ospiterà grandi artisti di livello nazionale. Si parte domani, 25 agosto con Bnkr 44, il collettivo empolese che salirà sul palco assieme a tanti artisti amici come gli Psicologi. Prima di loro sul palco Diorama, Giova e Frambo. Giovedì, 26 agosto invece sarà la volta del soul e dell’ R&B di Venerus, che porterà in scena uno degli show più apprezzati di questa estate. Prima di lui sul palco Irbis37 e Federico Fabi.

Venerdì 27 agosto spazio ad una delle star dell’Indie-rap Italiano, Frah Quintale, concerto che ha già fatto registrare il sold out. Oltre a Frah, sul palco si esibiranno Svegliaginevra e i Terso.

Sabato 28 agosto prima volta a Beat invece per la pazzesca regina della musica italiana, Myss Keta che porterà sul palco un nuovo show accompagnata dalla sua band I Dpcm. Il 28, ad aprire la serata saranno i See Maw e i Manitoba, che lanciati a Beat, tornano protagonisti sul Main Stage dopo un percorso che li ha visti anche sul palco di X Factor. La serata finale di Beat invece andrà in scena domenica 29 agosto, con il concerto ad ingresso gratuito che vedrà esibirsi sul palco i Post Nebbia, una delle band interessanti emerse nel panorama italiano nell’ultimo anno e Rares. Oltre a loro sul main stage ci sarà Lil Jolie.