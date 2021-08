Centri estivi, pubblicato l’avviso per richiedere il voucher per la frequenza

Sostenere l’accesso delle famiglie ai servizi che favoriscono la conciliazione vita e lavoro nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche ed educative, e allo stesso tempo contribuire a qualificare e ampliare le opportunità di apprendimento e integrazione mediante esperienze utili per bambini e ragazzi.

È questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Castelfranco di Sotto che, per agevolare la frequenza dei centri estivi, ha stanziato risorse economiche pari a 15 mila euro provenienti dal finanziamento assegnato dal ministro della salute di concerto con il ministro per le pari opportunità e la famiglia, tenuto conto anche dell’importanza di aiutare le famiglie a sostenere le tariffe dei centri estivi.

I destinatari sono tutti i bambini e le bambine residenti nel Comune di Castelfranco di Sotto alla data di presentazione dell’istanza, quelli di età compresa fra i 3 e i 17 anni (la data di nascita deve essere compresa tra l’10 giugno 2004 e il 10 giugno 2018) e che abbiano frequentato o intendano frequentare campi estivi nel periodo dal 10 giugno al 15 settembre. Il contributo (sotto forma di voucher) per la frequenza dei centri estivi oscilla da un minimo di 17,50 euro a settimana ad un massimo di 25 euro (per un massimo di 4 settimane), a seconda della fascia Isee familiare, e al numero di settimane frequentate.

Tra i requisiti richiesti: i genitori del bambino per cui si chiede il voucher devono essere in regola con i pagamenti verso il Comune, il genitore che richiede il voucher non deve aver ottenuto ulteriori contributi o vantaggi economici per la frequenza dei centri estivi, il nucleo familiare in cui è inserito il bambino per cui si chiede il voucher deve avere un Isee 2020 (o 2021) non superiore a 25 mila euro.

È possibile presentare la domanda di contributo (sotto forma di voucher) dalle 10 dell’8 settembre alle 13 del 24 settembre. I termini sono perentori. L’istanza dovrà necessariamente essere presentata online sul sito del Comune di Castelfranco collegandosi ad apposito link che sarà reso pubblico l’8 settembre. Sulla base delle domande pervenute verrà elaborata un’unica graduatoria in base all’importo dell’Isee familiare 2020 (o 2021, nel caso in cui quest’ultimo abbia un importo inferiore), dando la priorità alle richieste di sostegno avanzate dai servizi sociali, indipendentemente dall’Isee. Il voucher verrà liquidato direttamente alla famiglia assegnataria, sul conto corrente indicato nella domanda, e previa presentazione della documentazione richiesta.

“Diamo una mano alle famiglie, mettendo al centro la crescita e la salute dei bambini – hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessora alle politiche sociali, Chiara Bonciolini – . L’iniziativa dell’amministrazione risponde in primis ad un bisogno sociale delle famiglie, ma anche alla necessità che i servizi offerti siano qualitativamente significativi dal punto di vista educativo, di modo da poter sempre garantire il benessere dei bambini e dei ragazzi frequentanti i centri estivi”.