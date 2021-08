La tabella di marcia prevede di affidare i lavori entro il 9 settembre, mentre la fine del cantiere è fissata per il 31 di ottobre. È il cronoprogramma per la realizzazione delle nuova rotatoria all’incrocio tra via Francesca Nord, viale Europa e viale 2 Giugno a Castelfranco, destinata a rimpiazzare gli storici semafori dei cosiddetti “grattacieli”. Pochi giorni fa la giunta ha dato il via libera al progetto esecutivo, dando avvio alla fase per l’affidamento dei lavori attraverso la formula della procedura negoziata, aperta in via telematica alle imprese edili che vorranno farsi avanti formulando la propria proposta di ribasso. Punto di partenza sono i 244mila euro previsti dal progetto, di cui 169mila a carico dell’amministrazione comunale e 75mila in arrivo dalla Regione, grazie al finanziamento ottenuto con il bando 2020 per la sicurezza stradale.

Il risultato, alla fine, sarà una vera e propria rivoluzione per la viabilità castelfranchese, con la trasformazione di uno dei principali snodi viari del capoluogo, punto d’ingresso al paese per chi proviene da Santa Croce, a pochi passi dall’arco medievale di Porta Vigesimo. Il progetto prevede la costruzione di una rotatoria con un diametro complessivo di 23 metri: la “corona” centrale della rotonda, sulla quale sono già in corso ipotesi progettuali per il suo futuro abbellimento, avrà un diametro di 9 metri, mentre la carreggiata che gli girerà attorno sarà larga 7.

I lavori andranno anche a trasformare tutta l’area di via Francesca Nord che precede l’incrocio, con l’abbattimento delle attuali alberature (che in alcuni punti hanno fatto sollevare l’asfalto) e delle due corsie laterali che costeggiano l’ingresso ai “grattacieli”. Al loro posto, sia sul lato nord sia su quello sud di via Francesca, nasceranno due aree pedonali con nuove alberature in prossimità della rotonda e altrettante aree di sosta, per un totale di 17 posti auto (di cui 2 per portatori di handicap), 11 dei quali sul lato sud (per intendersi di fronte al negozio di abbigliamento) e 6 sul lato nord.

Nello stesso tratto sarà anche montato uno spartitraffico al centro della careggiata, in modo da separare i flussi di transito e impedire pericolose inversioni di corsia. Oltre agli attraversamenti pedonali in prossimità della rotonda, il progetto prevede poi un ulteriore attraversamento pedonale di fronte al consorzio agrario, nei pressi dell’incrocio fra via Francesca Nord e via dello Stadio. Si tratterà in questo di un attraversamento illuminato e protetto, delimitato da appositi spartitraffico, analogo a quello realizzato sulla Francesca Sud di fronte alla cartoleria Semaforo Rosso. Questo attraversamento, del resto, sarà il punto di partenza di un percorso ciclopedonale che collegherà via dello Stadio con il centro storico: il percorso, che sarà identificato con un’apposita verniciatura della pavimentazione, sarà ricavato allargando il marciapiede sul lato sud di via Francesca Nord fino a raggiungere la nuova rotatoria.

Il progetto si inserisce in un piano di revisione e miglioramento della viabilità lungo i viali di circonvallazione che ruotano attorno al centro storico. Nelle intenzioni dell’amministrazione, infatti, quello di via Francesca Nord sarà solo il primo dei tre incroci semaforici che in futuro dovranno essere rimpiazzati da altrettante rotatorie. La stessa intenzione riguarda infatti anche l’incrocio fra viale Europa e via Usciana (nei pressi del cimitero) e l’incrocio fra viale Europa e la Francesca Sud (di fronte alla Casa del Popolo). Nel caso dei “grattacieli”, inoltre, l’arrivo della rotonda si aggiunge alla sistemazione del pericoloso incrocio fra via Francesca Nord, via dello Stadio e via Aldo Moro, dove i nuovi sensi unici (introdotti un anno fa) hanno permesso di fatto di mettere fine ai continui incidenti – talvolta anche mortali – che si ripetevano praticamente ogni settimana. La nuova rotonda, inoltre, andrà a riqualificare un’are che presto vedrà anche il restauro della torre di Porta Vigesimo e la realizzazione di un murales lungo il fianco dello storico cinema Lux.