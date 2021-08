Coronavirus, altri 15 casi nel comprensorio del cuoio

Sono 15 i nuovi contagi da Covid 19 nel comprensorio del cuoio, concentrati in tre comuni: 7 a Fucecchio, 3 a Castelfranco e 5 a San Miniato. Nessun nuovo positivo a Santa Maria a Monte, Santa Croce e Montopoli. In provincia di Pisa i nuovi contagi sono 68, mentre in Toscana sono 677.