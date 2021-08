Sarebbero stati dismessi per la mancanza di alcune componenti tecniche che andavano sostituite . Ma grazie a un contributo della Fondazione cassa di risparmio di San Miniato i defibrillatori nelle scuole di Montopoli in Valdarno, in diversi plessi dell’istituto comprensivo Galileo Galilei continueranno a funzionare: tutti i dispositivi sono stati messi a nuovo, ripristinando e sostituendo le parti che periodicamente vanno cambiate.

Elettrodi e batterie nuove per non perdere le funzioni di questi strumenti che in caso di emergenza possono davvero salvare la vita. Un presidio di sicurezza all’interno delle scuole. In tutto, sono 6 i Dae (Defibrillatore automatico esterno) che continueranno a funzionare grazie al contributo di mille euro e sono sparsi nelle scuole di tutte le frazioni del comune: nella scuola dell’infanzia di San Romano, alle scuole primarie di Marti, Capanne, San Romano, al plesso di Angelica (infanzia e primaria) e il plesso di Montopoli (primaria e secondaria).

“Ringrazio il presidente della Fondazione Antonio Guicciardini Salini – ha commentato la dirigente scolastica Mariella Morelli –. Il contributo per noi è importante perché così siamo riusciti a sistemare i dispositivi e fare tutti i ricambi necessari, mantenendo un servizio fondamentale. Grazie alla disponibilità della Fondazione cassa di risparmio di San Miniato le scuole dell’Istituto sono più sicure”.