Incendio di Vicopisano, sopralluogo dei tecnici: a settembre un piano per mettere in sicurezza case e strade

Un piano per la messa in sicurezza dei versanti e della fascia bosco-oliveti, in prossimità di strade, abitazioni, edifici dopo il maxi rogo a Vicopisano del 14 agosto scorso. Oggi (26 agosto) sopralluogo congiunto dell’amministrazione comunale di Vicopisano, della Regione e di altri enti coinvolti nel tratto percorso dal fuoco.

Vi hanno preso parte il responsabile del settore forestazione, e del coordinamento delle attività Anticendio boschivo della Regione Toscana, Sandro Pieroni, il sindaco di Vicopisano, Matteo Ferrucci, l’assessora al Monte Pisano di Vicopisano, Fabiola Franchi, l’assessore alla Protezione civile del comune di Calci Giovanni Sandroni, la responsabile dell’ufficio protezione civile-AIB-demanio forestale del comune di Calci, Silvia Lorenzoni, l’ingegnere Lorenzo Fontana del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord e Alessandro Ceppatelli dell’Unione Montana Alta Val di Cecina, oltre ai tecnici del comune di Vicopisano (e direttori delle operazioni Antincendio boschivo anche in questo incendio), Enrico Bernardini e Giuliano Casalini e a Massimo Galletti, del cantiere forestale di Calci.

Sono state sottoposte ad attenta valutazione soprattutto le zone più critiche del perimetro del recente rogo ovvero la fascia bosco-oliveti e l’impluvio Rio Lastra e Ceppato. Pieroni, in rappresentanza della Regione, ha confermato che, entro il 10 settembre il progetto di massima, redatto nell’immediatezza dell’evento da Enrico Bernardini, e subito inviato alla Regione e agli altri enti interessati, diventerà esecutivo.

Quindi, una volta conclusa questa fase, entreranno subito in azione le maestranze forestali degli enti competenti e delle unioni dei Comuni al fine di rendere concrete le finalità del progetto. Gli interventi saranno realizzati entro la fine del mese di ottobre per garantire difese, dal dissesto idrogeologico, al Monte durante la stagione delle piogge.