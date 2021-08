Coronavirus, impennata dei contagi nel cuoio: 32 positivi in un giorno

Uno a Santa Maria a Monte e Montopoli in Valdarno, 7 a Santa Croce sull’Arno, 13 a San Miniato, 8 a Fucecchio, 2 a Castelfranco di Sotto: sono 32 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, in risalita rispetto ai giorni scorsi, nei comuni del comprensorio. Salgono anche in provincia di Pisa (98 contagi) e in Toscana (752).

(Notizia in aggiornamento)