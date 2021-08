I versi del “medico matto” in scena a Pontedera: l’omaggio ad Alberto Pacchiani

Versi folli e follie in versi in onore di un personaggio che tanti fra Volterra e Pontedera ricorderanno: Alberto Pacchiani, “Il Medico Matto”. Questo il titolo dell’opera messa in piedi dal regista teatrale Remo Lenci e da Rosita Ambrosio, con musiche originali di Gianni Capecchi e le animazioni e proiezioni di Massimo Bernacchi, in scena domani sera (sabato 28 agosto) allo storico circolo Galimberti dell’omonima via a Pontedera. Una figura storica quella di Pacchiani, in arte “Pack” e “Packjanowskyij”.

Scomparso nel 2019 a 83 anni, viaggiatore incallito, persona eccentrica e dalla cultura sterminata, oltre che comunista convinto, per lunghi anni il professor Pacchiani è stato responsabile della psichiatria a Volterra, lavorando all’interno del celebre manicomio. Ben noto ai pontederesi per l’inconfondibile “mise” che lo contraddistingueva, fra cappotto, sciarpa, guanti e cappello anche in piena estate, il professore era anche stato autore protagonista in tanti anni di aneddoti, poesie e composizioni in rima vere, fra il serio e il faceto.

Una sorta di diario semiserio che lo stesso professore ha esteso in rime, spesso dissacranti, nel corso di alcuni decenni, che sono state raccolte dopo la scomparsa di Pacchiani dalla famiglia. Rimessa in ordine insieme ad alcuni disegni e scarabocchi dello stesso professore da Lenci, che si è avvalso dell’aiuto di Sandro Marzocchini, tutta questa produzione rappresenta l’architrave dello spettacolo, iconico manifesto dello sfumato confine fra normalità e pazzia. Prima della rappresentazione, alle 20, è prevista un’apericena al costo di 10 euro. Prenotazione obbligatoria al 3358001832.