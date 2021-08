I lavori alla stazione al centro della Consulta di San Romano

All’ordine del giorno c’è prima di tutto il “progetto stazione”, con l’avvio ormai imminente dei lavori che rivoluzioneranno l’aspetto esterno dello scalo ferroviario, ma ci sono anche vecchi “temi caldi” da sempre cari al paese e nuove problematiche che, da qualche mese, caratterizzano le serate e soprattutto le notti dei sanromanesi. È la Consulta di San Romano in programma mercoledì (1 settembre), alle 21,30, negli spazi esterni del circolo Arci Torre Giulia.

Una consulta attesa da tempo, nella quale l’amministrazione di Montopoli aggiornerà i cittadini sui prossimi lavori per la riqualificazione del vecchio scalo merci e il rifacimento di piazza della stazione, a distanza di un anno dall’accordo raggiunto con Rfi per l’acquisizione dell’area da parte del Comune. Un progetto destinato a dare un volto nuovo a una zona che, già da qualche tempo, sembra essersi lasciata alle spalle le problematiche di una volta e aver imboccato la strada del rilancio, anche e soprattutto grazie all’apertura di nuove attività, a cominciare dalla pasticceria Dolce Vita, divenuta da subito un punto di riferimento per i cittadini e un popolare luogo di ritrovo per i giovani del comprensorio. Come spesso accade in certi casi, però, l’insolita “movida” serale porta con sé anche alcuni aspetti sgraditi di cui il locale – è bene chiarirlo – non è ovviamente responsabile. È per questo che un gruppo di cittadini del paese ha raccolto una cinquantina di firme per portare all’interno della Consulta proprio le problematiche che da qualche tempo coinvolgerebbero l’area di via Cavour e del parcheggio di piazza Giovanni Paolo II alle spalle del locale. È qui, secondo i residenti, che gruppi di persone si tratterrebbero fino a tarda notte, lasciando sporcizia e bottiglie nei giardini, continuando a far rumore fino a tarda notte e addirittura cimentandosi in spericolate corse d’auto lungo la discesa di via 25 Aprile. “La situazione – racconta Barbara Francalanci, residente di via Cavour che si è fatta portavoce della richiesta presso la Consulta – è un po’ migliorata da quanto il locale ha cambiato la modalità dell’aperitivo. È stato sempre il locale, poi, a montare a proprie spese dei cestini per la raccolta differenziata, però tutte le richieste di un interessamento da parte del Comune sono cadute nel vuoto. Per questo i cittadini mi hanno chiesto di portare la questione nella Consulta”.

Nella stessa serata, però, si parlerà anche del problema dei mezzi pesanti che transitano da via Cavour e dei pannelli fonoassorbenti lungo la ferrovia che i cittadini reclamano da almeno trent’anni. “Alcune aziende del nostro Comune – riprende Francalanci – se devono prendere la FiPiLi verso Firenze raggiungono l’ingresso di Ponte a Egola passando dentro il paese, anziché usare la via Romanina per raggiungere quello di Montopoli”. Da qui la richiesta di un’apposita cartellonistica contro il transito di tir e camion: “Perché anche se la strada è provinciale – aggiunge – l’articolo 37 del Codice della strada dice che la competenza dei cartelli dentro i centri abitati spetta ai Comuni”.

Nell’ordine del giorno, infine, ci sarà spazio anche per la segnaletica orizzontale, con il ripristino e la creazione di attraversamenti pedonali e stalli di sosta, insieme al problema dei rifiuti abbandonati e alla potatura di siepi e piante lungo le strade della frazione.