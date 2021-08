Un fine settimana intenso per la Compagnia Balestrieri di Volterra, impegnata nella realizzazione del Ludus balistris – Palio dei Balestrieri, la manifestazione storica nella quale si sono sfidate le Compagnie di Volterra, Lucca e Massa Marittima.

Come accaduto per l’Ut Armentur Balistari e il Palio del Cero dello scorso 31 luglio, nonostante il Covid-19, i balestrieri volterrani hanno voluto mantenere una tradizione ventennale riproponendo, se pur con tutte le cautele sanitarie, la tenzone nella suggestiva Piazza dei Priori allestita, oltre che con i vessilli delle Contrade, anche i colori di due tra le più rinomate città nel panorama italiano di tiro con la balestra da banco: la Compagnia di Lucca e la società dei terzieri Massetani, campione italiano 2021 della Fib.

Oltre a mostrare un concreto segnale di ripartenza, come sostegno alle attività commerciali volterrane, la Compagnia Balestrieri ha voluto fortemente rinnovare questo appuntamento per offrire uno spettacolo gratuito al quale hanno assistito cittadini e turisti, che hanno potuto vedere in azione l’arma temibile del medioevo, bandita anche dalla chiesa.

Fin dalla mattina, durante i tiri di prova necessari per collimare e aggiustare il tiro di ogni freccia, si è respirato il clima di amicizia e fratellanza, che nel pomeriggio ha lasciato spazio alla gara ed allo spettacolo.

Dodici balestrieri per ciascuna compagnia si sono sfidati, due per ogni tornata di tiro, nel torneo di squadra, mentre solo i migliori sei di ciascuna hanno potuto dimostrate la loro abilità nel tiro del corniolo, per l’individuale.

La premiazione non ha lasciato dubbi: la Compagnia di Volterra si è aggiudicata il primo posto nel torneo di squadra, davanti alla Società Terzieri Massetani e alla Compagnia Balestrieri di Lucca, dimostrando di essere sempre ad alti livelli.

Grande soddisfazione anche nel tiro individuale, nel quale hanno trionfato due volterrani: Mario Benassai con il primo posto e Elena Baroncini, il Priore dei balestrieri incoronata a luglio, per il secondo. Al terzo posto si è classificato il balestriere Masserizzi Roberto della Società Terzieri Massetani.

Una bella serata che ripaga i volterrani degli sforzi messi in campo per un’attenta organizzazione ed una bella manifestazione, avvalorata anche dai sorrisi sui volti degli ospiti che ci hanno ringraziato, non solo per l’ospitalità, ma anche per essere riusciti a gareggiare di nuovo insieme nonostante le difficoltà imposte dal periodo.

L’appuntamento è al prossimo torneo.