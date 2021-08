Dal futuro dell’acqua all’inchiesta Keu, due dibattiti pubblici

Il futuro dell’acqua pubblica e la spinosa questione Keu al centro di due dibattiti previsti, il 30 e 31 agosto, al circolo Arci Il Botteghino di La Rotta, Pontedera. Le iniziative, che prevedono numerosi ospiti, sono organizzate dallo stesso circolo con la collaborazione o l’adesione di numerose associaizoni, enti e partiti e si svolgeranno in Piazza Gino Strada.

Acqua pubblica, il Referendum tradito è il titolo del dibattito che si svolgerà domani sera (30 agosto) alle 21,30.

Sono passati poco più di dieci anni da quella domenica di giugno in cui 26 milioni di italiani chiesero a gran voce, tramite un referendum popolare, che l’acqua fosse considerata un “bene comune” e non una fonte di profitto per qualche azienda privata. “Dieci anni dopo siamo qui a domandarci: la volontà di quei 26 milioni di italiani è stata rispettata? Diciamo la verità – scrivono gli organizzatori -: il fatto che su questo tema abbiamo organizzato un dibattito pubblico dal titolo Il referendum tradito lascia pochi dubbi su quale sia il nostro pensiero in proposito; del resto non sta scritto da nessuna parte che chi organizza un dibattito del genere, pur invitando a parlare esponenti dell’una e dell’altra fazione, debba mantenersi neutrale”.

Il dibattito avrà luogo domani alle 21,30 nella piazza Gino Strada del Circolo Arci Il Botteghino. Interverranno Stefano Petroni, del Forum Acqua Valdera, Matteo Franconi, sindaco di Pontedera e Giuseppe Sardu, presidente di Acque S.p.A. La discussione sarà moderata dal nostro Sergio Capecchi. Insieme a loro cercheremo di capire cosa è stato fatto in questi dieci anni e cosa si prevede di fare nell’immediato futuro in materia di ripubblicizzazione del servizio idrico. Aderiscono all’iniziativa Rifondazione Comunista – circolo Karl Marx – Pontedera, Progetto Pontedera, il Circolo L’albero del Pepe di Pontedera, Arci Valdera, Associazione La Rossa Lari e Legambiente Valdera ETS.

Dell’inchiesta Keu si parlerà invece martedì (31 agosto) sempre alle 21,30. Saranno presenti l’avvocato e militante ecologista Luca Scarselli, dell’Unione Inquilini Valdarno Inferiore, Donatella Salcioli di Legambiente Valdera e gli attivisti dell’Assemblea Permanente “No Keu” di Empoli.