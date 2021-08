Battitura del grano e Palio di San Regolo, torna la Festa sull’Aia a La Serra

Torna la Festa sull’Aia a San Miniato, la manifestazione più longeva del Comune che si svolge tra La Serra e il piccolo borgo di Bucciano. Tra programma religioso e manifestazione folkloristica, per la 42esima edizione le novità non sono poche. Dopo la pausa dello scorso anno torna il Palio di San Regolo, corsa nei sacchi fra le contrade San Regolo, La Pieve, Palagio e Mulinaccio, il più antico palio del comprensorio.

La rievocazione della battitura del grano come si faceva una volta quest’anno è accompagnata dall’arrivo degli americani: una manifestazione in chiave storica che unisce tradizione e folklore, regalando qualche giornata di spensieratezza ai visitatori. Prima della corsa del palio in programma per il 5 settembre, il programma prevede una serie di incontri a partire da domani (mercoledì 1 settembre): tra questi, la santa messa nella solennità di San Regolo patrono del piccolo borgo di Bucciano presieduta dal vescovo Andrea Migliavacca alla presenza del cardinale Ernest Simoni. Per la prima volta dopo un secolo un cardinale torna a Bucciano: l’ultimo fu Lorenzetti.

Giovedì (2 settembre) cena parrocchiale dietro la chiesa a La Serra, mentre venerdì (3 settembre) ci sarà un ricordo in occasione dei 39 anni dall’apertura della chiesa stessa con un’adorazione eucaristica dalle 22 alle 23. Il 4 settembre la festa si allarga e la cena si sposta al padiglione vicino al campo sportivo che può accogliere oltre 400 persone: il programma del pomeriggio prevede il mercatino dell’artigianato a cura di San Miniato Promozione, alle 18 la messa, e a seguire la “cena oltre l’Aia” a cura del circolo Arci con prenotazione entro il 2 settembre. Dalle 21,30 in poi musica e ballo.

Domenica (5 settembre) dopo le messe delle 8,30, 10 e 11,30 ci sarà la benedizione dei corridori del Palio e l’arrivo del grano e la sistemazione sull’Aia. Nel pomeriggio, dalle 15, le rievocazioni storiche con la battitura con macchine d’epoca e l’arrivo degli americani. Ci saranno anche mercatini, fiera di beneficienza, lotteria e stand gastronomici. Alle 18 il via al 42esimo palio di San Regolo tra le contrade San Regolo, La Pieve, Palagio e Mulinaccio. Per finire, alle 21,30, omaggio a Maria dietro la chiesa a La Serra e un “finale scoppiettante”.

Per informazioni e prenotazioni telefonare a Francesca (edicola) allo 0571460269 o a Stefano (agraria) allo 0571460000