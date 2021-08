Domani il camper di GiovaniSìVaccinano allo Chalet di San Miniato

Il camper di “GiovaniSìVaccinano” per sensibilizzare ragazze e ragazzi alla vaccinazione contro il Covid, mercoledì 1 settembre, dalle 19 alle 24, farà tappa a San Miniato, in occasione dei mercoledì dello Chalet.

La regione Toscana è scesa in campo per sensibilizzare i giovani con un progetto promosso in stretta collaborazione con Anci Toscana, le Asl e le associazioni di volontariato (Federazione delle Misericordie della Toscana, Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Toscana, Anpas), che adesso si ferma nella Città della Rocca. Il camper, adeguatamente attrezzato per somministrare i vaccini anti Covid (si tratta di prime dosi e i minori dovranno essere accompagnati da entrambe i genitori oppure da uno con la delega dell’altro), sarà parcheggiato in piazza Dante Alighieri, dove saranno presenti i volontari della Misericordia di San Miniato e del Movimento Shalom che coordineranno l’affluenza.

“I mercoledì dello Chalet sono uno dei momenti principali del ritrovo giovanile nel nostro centro storico – dichiara il sindaco Simone Giglioli – ed era giusto che questa campagna così importante e massiccia, dopo aver girate molte zone del litorale, facesse tappa anche qui. Questa campagna rappresenta un nuovo step fondamentale per garantire direttamente la somministrazione del vaccino che rappresenta, lo ricordo, la strada maestra per tornare il prima possibile a una vita normale. Spero che la partecipazione sia massiccia, invito le ragazze ed i ragazzi ad approfittare di questa occasione in vista dell’inizio della scuole e anche per tornare alla normalità e poter coltivare di nuovo quella socialità che tanto ci è mancata. Ringrazio tutte le volontarie e i volontari delle associazioni per il loro aiuto nell’organizzazione, un contributo sempre molto prezioso”.

Ai primi 30 che si vaccineranno lo Chalet offrirà una bevanda analcolica. Nell’occasione Corso Garibaldi sarà transitabile in un solo senso di marcia (direzione San Miniato Basso) e sarà chiusa al traffico anche via Vittime del Duomo.