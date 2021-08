Il passaggio del fronte raccontato dai documenti storici: quattro proiezioni nei circoli del comprensorio del cuoio

Quattro proiezioni in quattro circoli Arci sparsi tra comprensorio del cuoio ed empolese Valdelsa. The forgotten front, Il fronte dimenticato, questo il titolo del documentario storico andrà in scena nell’ambito della collaborazione fra tredici sezioni dell’Associazione nazionale partigiani italiani (Anpi), insieme con Arci Zona Cuoio e Arci Empolese Valdelsa. Ripartono gli eventi de La storia per tutti e lo fanno da domani (mercoledì primo settembre).

Quattro proiezioni in quattro circoli Arci: la prima,l’1 settembre, alle 21,15 al Circolo Arci “G. Monti” a Stibbio, frazione di San Miniato La proiezione sarà anticipata da cenni sul passaggio del “fronte” a Stibbio e San Miniato, a cura di Matteo Rinaldi e Delio Fiordispina dell’Anpi San Miniato-Montopoli, e dall’introduzione al documentario curata da Simone Ricotta.

Le proiezioni proseguono il 3 settembre, 21,15 al Circolo Arci “S. Maria” a Empoli. Qui la proiezione è inserita nell’ambito delle celebrazioni del 77esimo anniversario della Liberazione di Empoli dal regime nazifascista. Saranno presenti i due autori del documentario, Paolo Soglia e Lorenzo K. Stanzani e la sindaca di Empoli, Brenda Barnini.

Il 5 settembre alla stessa ora è la volta del Circolo Arci “Tom Benetollo” di Marti a Montopoli in Valdarno. La proiezione sarà anticipata da cenni sul passaggio del “fronte” a Marti e Montopoli, a cura di Giorgio Parlanti, presidente Anpi San Miniato-Montopoli, e dall’introduzione al documentario curata da Simone Ricotta.

Il 10 settembre, alle 21,15 al Circolo Arci “La Perla” a Montecalvoli a Santa Maria a Monte. La proiezione sarà anticipata da cenni sul passaggio del “fronte” a Montecalvoli e Santa Maria a Monte, a cura di Bernardo Vellone (storico), e dall’introduzione al documentario curata da Marcello Bruni (Anpi Santa Maria a Monte).

“The Forgotten Front” è un documentario sulla Resistenza a Bologna – la più grande città del nord Italia sulla linea del fronte – che racconta la guerra degli Alleati dal 1943 al 1945 sulla linea Gotica, l’occupazione tedesca della città durante la Repubblica di Salò e naturalmente la lotta di Liberazione condotta dai partigiani e dalla popolazione che li sosteneva. Il titolo, “The Forgotten Front”, il fronte dimenticato, rievoca l’espressione che usò il “New York Times” l’11 dicembre 1944, quando l’avanzata alleata in Italia si fermò per molti mesi, congelata dall’inverno, lasciando alla Resistenza l’onere di combattere i nazifascisti sul terreno, mentre angloamericani e sovietici procedevano velocemente verso Berlino, dalla Francia e dall’Europa orientale. Realizzato con filmati di repertorio d’epoca, è frutto di una laboriosa ricerca che ha permesso di recuperare materiali cinematografici e fotografici inediti da numerosi archivi italiani e internazionali, come le riprese dei bombardamenti e della Liberazione realizzate dal giovanissimo cineamatore Edo Ansaloni, o la sequenza di fotografie di Piazza Maggiore del 21 aprile 1945, che da vuota si riempie alla notizia dell’arrivo degli Alleati. Il rigore della ricostruzione è garantito dal contributo degli storici intervistati (Luca Alessandrini, Luca Baldissara, David W. Elwood, Toni Rovatti), che accompagnano lo spettatore inquadrando i fatti e collocandoli nel loro contesto storico. La colonna sonora originale di Marco Pedrazzi è eseguita dall’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna sotto la direzione di Stefano Conticello. La sfida è stata quella di raccontare la guerriglia in città, quella fatta dai gruppi di azione patriottica (Gap), sulla quale per ovvi motivi di compartimentazione e segretezza il materiale documentario è rarissimo.

“La storia per tutti” è una collaborazione fra: Anpi Montopoli – San Miniato sezione “Serafino Soldani”, Anpi Fucecchio, Anpi Empoli, Anpi Vinci, Anpi Santa Maria a Monte, Anpi Santa Croce sull’Arno, Anpi, Castelfiorentino, Anpi Certaldo, Anpi Montelupo Fiorentino, Anpi Montaione, Anpi Navacchio “alla memoria di Celso Battaglia e dei martiri di Vinca”, Anpi Vicopisano, Anpi Sezione Cgil “Alvaro Fantozzi” di Pisa con il supporto di: Anpi comitato provinciale di Pisa, Anpi comitato provinciale di Firenze. Alla rassegna aderiscono: Arci Valdarno Inferiore, Arci Empolese Valdelsa, Presidio Libera Comprensorio del Cuoio e Presidio Libera “Libero Grassi” di Cascina.