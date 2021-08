Capelli biondi e occhi castani, studentessa di 20 anni, è Chiara Corrieri, di San Miniato, la seconda classificata per la fascia di Miss Be Much Toscana 2021, kermesse che si è svolta ieri (lunedì 30 agosto), in piazza Gramsci a Castelfiorentino. Prima classificata Alice Baldini di Sesto Fiorentino, che si è aggiudicata il diritto di partecipare oltre che alla finale regionale di Miss Toscana in programma per venerdì 3 settembre a Casciana Terme anche alle prefinali nazionali.

La manifestazione è stata organizzata dal Ccn Tre Piazze, con la collaborazione del comune di Castelfiorentino, della Banca di Cambiano e vari sponsor locali, il tutto coordinato e diretto da Paolo e Patrizia Antilli e Luana Compagnucci titolari di Ar Stlisti Per Capelli di Castelfiorentino. La giuria della serata che era presieduta da Paolo Regini presidente della Banca di Cambiano e come segretario da Marco Manetti titolare delle Officine Meccaniche Castelfiorentino al termine dello scrutinio finale ha consegnato la fascia ad Alice Bandini: studentessa di 18 anni alta un metro e 82, capelli castani, occhi marroni. Secondo posto alla sanminiatese Chiara Corrieri: capelli biondi, occhi castani, alta un metro e 67. Al terzo gradino del podio anche Carolina Mirabile, di Prato, 25enne alta un metro e 74 con capelli castani e occhi verdi.

Foto 3 di 5









La prima classificata è stata premiata da Alessio Falorni sindaco di Castelfiorentino e da Paolo e Patrizia Antilli con Luana Compagnucci di Ar Stilisti Per Capelli ed ha ricevuto da Rossella Mancini della

gioielleria Mancini di Empoli il gioiello messo a disposizione dallo sponsor nazionale Miluna. A premiare Corrieri, invece, è stato il campione di ciclismo Alberto Bettiol, ospite d’eccezione della serata.

Le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate per Be_much da Paolo e Patrizia Antilli e Luana Compagnucci titolari di Ar Stilisti per Capelli con salone a Castelfiorentino. La serata è andata in onda in diretta streaming su www.facebook.com missitaliatoscana e su www.facebook.com GDvideomaker con l’organizzazione del team G.D Videomaker di Daniele Gonnelli. L’organizzazione della serata è stata curata dall’agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso di Miss Italia per la Toscana e la Liguria, con la preziosa collaborazione di Alessandro Ferrari, Giovanni Rastrelli e Paolo e Patrizia Antilli e Luana Compagnucci.

L’ultimo appuntamento con il concorso di Miss Italia in Toscana e programmato per venerdì 3 settembre per la 39esima volta consecutiva a Casciana Terme (PI) dove verranno elette Miss Sport Toscana , Miss Eleganza Toscana e la nuova Miss Toscana 2021.