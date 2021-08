Il primo settembre 1944 le truppe alleate entrarono a Fucecchio. Con l’arrivo della VI Divisione corazzata sudafricana e della I Divisione corazzata americana per il paese fu il giorno della ritrovata libertà. L’annuncio venne dato da un aeroplano americano atterrato, con due uomini a bordo, nella zona del Padule a Nord di Via di Burello.

Dal 24 giugno al 31 agosto, periodo dell’occupazione tedesca, Fucecchio pagò un tributo altissimo con 102 civili morti, uccisi dalle cannonate oppure fucilati o impiccati dai tedeschi, e un paese praticamente semidistrutto con la gran parte dei cittadini sfollati nelle campagne.

Per ricordare tutto questo mercoledì primo settembre l’amministrazione comunale celebrerà il 77esimo anniversario della Liberazione dall’oppressione nazi-fascista. La cerimonia, che si terrà in via primo Settembre, inizierà alle 18 con il saluto del sindaco Alessio Spinelli e la deposizione di una corona di alloro, cui seguiranno gli interventi dei ragazzi del gruppo #fucecchioèlibera. Alle 19 è poi in programma l’evento/installazione “Veglia”, ideato e diretto da Firenza Guidi e realizzato dalla compagnia Elan Frantoio, con testimonianze nella notte del 31 agosto ’44.