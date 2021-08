Ancora la musica come strumento di comunicazione, di vicinanza: è fuori il secondo video musicale che vede protagonista don Udoji, parroco della comunità pastorale di Capanne, Marti e Montopoli. Dopo l’inno alla vita “Allora canta con me” uscito nelle scorse settimane, oggi è il turno di “Take you chance” (qui), brano in inglese registrato con i Blu Confine nel 2012 su cui è stato prodotto un video a più mani, girato in alcuni luoghi di Montopoli.

“Take your chance” parla del sogno di una vita perfetta che si scontra con le fragilità umane. “C’è sempre quella sensazione di non riuscirci – spiega la descrizione del brano – e le voci della società moderna ci spingono quasi sempre oltre i limiti, fino a spezzare per appunto i nostri sogni. Ci si sforza sempre di più raccogliendo pochi frutti. Eppure, per chi l’ha provato, è molto utile fermarsi di tanto in tanto per ricalibrare gli obbiettivi della vita in base alle risorse disponibili, apprezzare quanto abbiamo compiuto anche se non quello che vorremmo, fermarsi per guardarsi meglio prima di ripartire, perdonare gli errori e godersi questa bellezza che è la vita”.

La squadra che ha collaborato al progetto è la stessa della prima clip: Compagnia Teatrale Sotto Sopra (Barnaba Guerri), Danza con Perla (Perla Francalanci), Blu Confine (Andrea Lucchesi). Il video è parte del Lab-Oratorio Estate 2021, realizzato con il sostegno del progetto Caritas young 2021 della Caritas diocesana di San Miniato per la promozione di attività di aggregazione per e con i giovani.