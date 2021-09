Alloggi popolari, il comune di Castelfranco cerca immobili da comprare

Il comune di Castelfranco di Sotto ha pubblicato un avviso pubblico per la formazione, sulla base di manifestazioni di interesse a vendere formulate dai privati, di un elenco di alloggi immediatamente disponibili e assegnabili da destinare all’edilizia residenziale pubblica.

Gli alloggi devono corrispondere ad un intero fabbricato o ad una porzione di fabbricato costituito da almeno quattro alloggi, gestibile autonomamente senza gravami condominiali e quindi con autonomia funzionale rispetto all’uso delle parti comuni. Gli immobili di nuova costruzione o integralmente recuperati, devono essere completamente ultimati, liberi da persone, conformi allo strumento urbanistico vigente, in possesso di agibilità, immediatamente accessibili ed assegnabili.

Entro il 3 settembre alle 12 gli interessati devono presentare le manifestazioni di interesse utilizzando la scheda di offerta allegato B all’avviso pubblico e corredando le stesse della richiesta e necessaria documentazione di cui all’avviso suddetto. Tutta la documentazione è disponibile sul sito (www.comune.castelfranco.pi.it).

Per invio telematico tramite pec a comune.castelfrancodisotto@postacert.toscana.it oppure – presentate a mano, corredate dal Documento d’Identità del sottoscrittore, al Protocollo del Comune Castelfranco di Sotto in piazza Remo Bertoncini nell’orario di apertura al pubblico, e dovrà essere contenuta in un plico chiuso.