Conto alla rovescia per la settimana del Palio: Fucecchio si prepara all’evento più atteso dell’anno

Inizia da oggi (1 settembre) il countdown di avvicinamento al Palio delle Contrade di Fucecchio: mancano infatti venti giorni al primo evento di apertura della settimana paliesca, ossia la “presentazione del cencio”, in programma martedì 21 nella suggestiva cornice di piazza Vittorio Veneto.

Il giorno successivo la “tratta dei cavalli” che per questa edizione avrà luogo nella buca D’Andrea appena terminata la scelta dei dodici mezzi sangue da assegnare alla contrade. Il sabato mattina invece, come da protocollo, al parco Corsini nel terrazzo sottostante la statua Eloisa, si svolgerà “l’iscrizione dei fantini al Palio”. La domenica mattina è in programma il corteggio storico con partenza dalla Ferruzza ed arrivo in piazza Moro dopo aver attraversato il centro della cittadina.

Nel pomeriggio l’evento più atteso, la “corsa dei cavalli in buca” dove si consumeranno emozioni ed aspettative attese ormai da un anno e mezzo. Ovviamente tutti gli eventi descritti si svolgeranno tenendo conto delle restrizioni imposte da protocollo anticovid19 che ha incassato l’ok della Prefettura e che dovrà essere sottoposto anche all’esame della commissione comunale sui pubblici spettacoli che esprimerà il proprio parere al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo degli eventi.

Restrizioni che comunque non fermano la passione dei fucecchiesi per questa importante manifestazione: nelle sedi delle Contrade sono infatti ripartite le attività sociali per cercare di colmare il gap di quest’ultimo anno e mezzo di inattività con cene sociali rigorosamente con green pass o tampone delle ultime 48.

Alcune contrade, il cui stato giuridico è quello di associazioni di promozione sociale, hanno ottenuto il bonus concesso dalla Regione Toscana quale indennizzo del fermo dovuto al covid-19. L’adrenalina paliesca sta dunque salendo e nelle piazze fucecchiesi è già iniziato il valzer delle possibili monte, anche se sarà con la “Tratta” in programma come di consueto il mercoledì precedente la domenica che saranno definite.

Per il momento girano solo indiscrezioni come quella del possibile ritorno di Gavino Sanna in Sant’Andrea, l’accoppiata vincitrice dell’ultima edizione che si è disputata nel 2019. Ma su Gavino Sanna sembra aver messo gli occhi anche la Contrada Porta Bernarda, e nel caso in cui questo accordo si perfezionasse sarebbe Giuseppe Zedde a difendere I colori rosso verdi, perché anche Gingillo è sotto la lente di ingrandimento dei “campioni uscenti”.

Massarella sembra invece orientata su Massimiliano Coghe, mentre la rivale Torre su Adrian Topalli, vincitore dell’unico palio fino ad oggi disputato, anche se su quest’ultimo hanno messo gli occhi addosso anche Cappiano e Borgonovo che al momento sembra puntare su Piras dopo il divorzio con Simone Fenu.

La rivale Botteghe, orfana dell’indimenticabile Andrea Mari, scomparso recentemente a causa di un incidente automobilistico, sembra avere in osservazione sia Giuseppe Zedde sia Simone Mereu entrambi già vincitori in buca.

Sulle stesse scelte sembrano orientate anche San Pierino e la “nonna” del Palio, ossia la Ferruzza, che si augura nel primo palio della ripartenza post pandemia di lasciare il cerino in mano alla rivale Cappiano.

Samo invece sembrerebbe virare su Walter Pusceddu o Alessio Migheli mentre la Raimonda pare orientarsi verso la riconferma di Jonatan Bartoletti. Su Simone Mereu e Francesco Caria punta invece la Querciola.

Si tratta comunque di ipotesi, voci di paese, qualcuna messa in giro forse anche ad arte per disorientare la Contrada rivale: tutto sarà deciso la “notte della tratta” del mercoledì antecedente la domenica e che quest’anno, eccezionalmente si svolgerà, con le dovute restrizioni, nella buca del Palio al termine delle prove previste e della scelta, da parte dei Capitani, dei dodici cavalli che nel pomeriggio di domenica 26 settembre con I rispettivi fantini faranno battere il cuore dei contradaioli fucecchiesi.