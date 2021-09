“I Trenta denari di Giuda” in una conferenza a Montopoli: l’incontro con l’esperta di numismatica

Dopo la breve pausa estiva ripartono gli eventi al Museo Civico di Montopoli. Venerdì (3 settembre)

alle 21,15 sarà ospite Lucia Travaini, una delle studiose italiane di numismatica medievale più note a

livello internazionale.

Il tema della conferenza, dal titolo “I Trenta denari di Giuda. Monete tra sacralità e numismatica”, riguarda la somma di denaro più famosa della storia del mondo: i 30 denari per i

quali Giuda vendette Cristo. A partire dal racconto evangelico, la conferenza metterà in luce le più diverse narrazioni che il Medioevo seppe creare per trasformare queste monete in vere e proprie reliquie, ancora conservate in alcune chiese europee e italiane.

“È un vero piacere poter ospitare nel nostro museo studiosi di questo calibro – commentano il sindaco Giovanni Capecchi e l’assessora alla cultura Cristina Scali – per parlare di un tema che coinvolge laici e religiosi. Ringraziamo la direttrice Monica Baldassarri per il valore della proposta culturale offerta. Una proposta che non si è mai interrotta, neanche nei mesi più difficili della pandemia. I mezzi sono stati adeguati alle esigenze, tutto per permettere alle attività in programma di proseguire, nonostante tutto”.

“Riprendono le attività del Museo – commenta la direttrice Monica Baldassarri – e siamo felici che la

prima conferenza, dopo la pausa estiva, sia dedicata a un argomento così interessante. Si tratta di un

racconto affascinante, che fa conoscere le monete non solo rispetto al loro valore economico, ma per i

loro aspetti simbolici e in questo caso anche sacrali”.

L’autrice

Lucia Travaini insegna numismatica medievale e moderna all’Università Statale di Milano,

mentre in passato è stata Senior Research Associate all’Università di Cambridge. Ha pubblicato numerosi libri sui temi dell’iconografia delle monete, la circolazione monetaria, l’organizzazione delle

zecche in Italia dal Medioevo all’età contemporanea. Ha ricevuto numerosi premi nazionali e internazionali, tra cui la prestigiosa medaglia della Royal Numismatic Society di Londra (2012).