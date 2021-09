Montopoli si tinge di Medioevo, con il palio degli arcieri e cena a tema

Torna Montopoli Medioevo, la manifestazione folkloristica che fa vivere un vero e proprio salto nel tempo ai visitatori. Nonostante la versione ridotta imposta dalle normative anticontagio il piccolo borgo non rinuncia alla 47esima edizione, in programma per il fine settimana dell’11 e 12 settembre.

Ci sarà l’immancabile palio degli arcieri insieme alla cena medievale, anche se non sarà “trasformato” tutto il paese come nelle scorse edizioni. La speranza della Pro Loco, che organizza l’evento in collaborazione con il comune di Montopoli in Valdarno, Terre di Pisa e regione Toscana, è quella di poter tornare al format completo per l’anno prossimo, ma intanto non rinuncia allo spirito della rievocazione.

Si parte sabato (11 settembre) con la cena medievale alle 20,30. Il giorno successivo, domenica 12, alle 15,30 sarà disputato il palio degli arcieri e a seguire, alle 20,30, cena della vittoria. Le storiche contrade si sfideranno in una gara di precisione e i vincitori saranno celebrati durante la cena.

Per tutti gli eventi sono obbligatori green pass e prenotazione, mentre il programma completo è ancora in fase di allestimento. Per prenotare è possibile collegarsi a http://www.montopoli.eu/eventi1/index o contattare il 388 9554187.