San Miniato, doppio appuntamento coi mercatini dell’antiquariato e del collezionismo

Doppio appuntamento coi mercatini dell’antiquariato e del collezionismo, in questo primo fine settimana di settembre a San Miniato.

Si parte sabato (4 settembre) in occasione della Festa sull’Aia a La Serra, San Miniato Promozione insieme agli organizzatori propone un’edizione speciale del Mercatino del piccolo antiquariato e del collezionismo. Al campo sportivo di via Maremmana, sarà possibile girare tra le bancarelle con mobilio, oggettistica, libri, collezionismo, curiosità, opere d’ingegno, découpage e molto altro.

Il mercatino andrà avanti dalle 15 alle 20. La Festa sull’Aia è già in corso e si concluderà domenica (5 settembre) coi classici appuntamenti del Palio di San Regolo (la corsa coi sacchi), della battitura del grano ‘alla vecchia maniera’ e della rievocazione dell’arrivo degli alleati coi loro mezzi d’epoca. Dalle 9 alle 19 il mercatino sarà presente anche in centro storico in Corso Garibaldi, Piazza del Popolo e sotto i loggiati di San Domenico.