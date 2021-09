Accoglienza turistica e valorizzazione del borgo: le nuove sfide del comitato Montopoli nel cuore

Dall’impegno preso per ridare vita ai “Sottofossi” alle nuove sfide per migliorare la ricettività dei turisti e valorizzare il borgo. C’è stata grande partecipazione ieri sera (2 settembre) al campo sportivo Bianco Bianchi di Montopoli per fare il punto sui lavori del Comitato cittadino “Montopoli nel cuore“, che riprende il proprio lavoro dopo la pausa estiva.

Erano presenti, tra gli altri, il presidente della consulta, il presidente dell’Associazione Culturale Arco di Castruccio, rappresentanti del centro commerciale naturale, della Pro Loco e del consiglio pastorale, ma soprattutto tanti cittadini.

Dopo aver ricordato le finalità dell’associazione, il presidente di Montopoli nel cuore, Marco Bertolini, ha fatto il punto sulle iniziative intraprese e da realizzare, illustrando i programmi futuri e quelli relativi al progetto “Ridiamo vita ai sottofossi”. A breve sarà reso pubblico il programma dettagliato per recuperare spazi e strutture del percorso.

Ma ci sono anche nuovi temi all’ordine del giorno. Dei numerosi interventi molti sono stati incentrati sul futuro del centro storico di Montopoli e sulle problematiche emerse specialmente in questo periodo estivo riguardanti la ricettività per i turisti e la valorizzazione del borgo. L’impegno preso è quello di coinvolgere tutte le associazioni, che operano sul territorio montopolese, e chiunque ne abbia a cuore le sorti perché convinti che “l’unione fa la forza”.

Dunque un invito a partecipare all’attività del Comitato per portare idee, assumere un ruolo più propositivo e far sì che Montopoli possa raggiungere al più presto il posto che merita nel Comprensorio, nella Provincia, nella Regione e oltre, perché cittadina ricca di storia, arte, cultura e bellezze paesaggistiche.