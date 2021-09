Nidi d’infanzia, da lunedì partono gli ambientamenti: ma si fanno all’esterno

A partire da lunedì (6 settembre) in alcuni nidi d’infanzia dei comuni del comprensorio prenderanno il via gli ambientamenti. La conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione zona Valdarno Inferiore, in assenza di una norma che preveda esplicitamente l’utilizzo del green pass per accedere ai nidi da parte dei genitori che accompagnano i figli nell’ambientamento, ha richiesto ai servizi educativi di poter svolgere tali procedure all’esterno, per garantire il rispetto della sicurezza.

“Durante la riunione odierna – spiega l’assessore all’istruzione Giulia Profeti, presidente della conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione zona Valdarno Inferiore – abbiamo dato indicazione ai servizi educativi della Zona di fare gli ambientamenti all’esterno, là dove possibile, prevedendo il distanziamento fra gli adulti e l’utilizzo delle mascherine per tutta la durata, in modo da ridurre il rischio di eventuali contagi .

Siamo consapevoli del ruolo fondamentale della vaccinazione contro il Covid e dell’importanza del green pass che sarà comunque obbligatorio per tutto il personale operante nei servizi; stiamo lavorando per mettere in atto una procedura adeguata che tenga conto del quadro normativo in continua evoluzione. Al momento la situazione è da definire, tuttavia non escludiamo che a breve questa misura possa essere inserita”.